Registrovat ke třetí dávce se od pondělka mohou na základě SMS pozvánky zájemci, kterým od aplikace druhé dávky vakcíny uplynulo nejméně osm měsíců. Přeočkování se doporučuje především lidem nad šedesát let a chronicky nemocným. „První zájemci starší osmdesáti let přijdou na řadu 8. října. Očkování druhou dávkou u nich totiž začalo v termínu od 8. února,“ přiblížila mluvčí svatoanenské nemocnice Dana Lipovská.

Naočkovat lidi v domovech důchodců vyrazí ve čtvrtek speciální mobilní očkovací tým, prvním bude Domov pro seniory Vychodilova v Brně. Poté se zdravotníci přesunou do brněnského Domova pro seniory Kociánka. „V prvním jmenovaném bychom měli naočkovat třiašedesát lidí, ve druhém víc než sto dvacet zájemců. Počty jsou samozřejmě orientační, přímo na místě se může stát, že někdo nebude moci nebo naopak projeví zájem,“ vysvětlil vedoucí očkovacího týmu Libor Urbánek.

V posledních týdnech evidují hygienické stanice na jižní Moravě mírný nárůst pozitivně testovaných na koronavirus. Oproti začátku září vzrostl počet případů v minulém týdnu průměrně o deset nakažených denně. „Největší nárůst jsme zaznamenali ve čtvrtek, kdy přibylo šestašedesát nakažených,“ zmínil ředitel krajských hygieniků David Křivánek.

S počtem pozitivně testovaných rostou zároveň čísla hospitalizovaných. V brněnské fakultní nemocnici jich nyní s těžším průběhem koronaviru leží třináct, na začátku měsíce přitom nemocniční péči vyžadovali pouze dva. „Většinou se jedná o neočkované pacienty s chronickými onemocněními,“ sdělila mluvčí bohunické nemocnice Veronika Plachá. Zároveň doplnila, že jsou čtyři z nich na jednotce intenzivní péče, zatímco ještě ve čtvrtek tam s koronavirem ležel pouze jeden pacient.

Covid v číslech:



Nejvyšší nárůst evidovali jihomoravští hygienici minulý čtvrtek, přibylo 66 případů.



S těžším průběhem nemoci nyní v bohunické fakultní nemocnici leží 13 pacientů.



Na jednotce intenzivní péče téže nemocnice se z onemocnění aktuálně léči 4 pacienti.



Aplikaci třetí dávky vakcíny doporučují lékaři po 8 měsících od ukončeného očkování.



Ve svatoanenské nemocnici projevilo o třetí dávku zájem 1855 zaměstnanců.



Během prvního očkovacího dne obdrželo vakcínu 40 z nich.

S léčbou může pacientům pomoct speciální lék Regeneron, který je kombinací protilátek bránících vstupu viru do lidských buněk. „Aby měl pacient co nejmírnější průběh onemocnění, musí dostat lék do sedmi dnů od pozitivního testu. Infuzní aplikace trvá asi hodinu a půl, další hodinu je pacient v nemocnici sledovaný,“ doplnila mluvčí brněnské fakultní nemocnice Veronika Plachá.

Lék je určen lidem, kteří kvůli koronaviru zatím nevyžadují hospitalizaci, u kterých příznaky onemocnění netrvají déle než sedm dní a neuplynuly více než tři dny od pozitivního testování. Současně musí být starší dvanácti let a vážit alespoň čtyřicet kilogramů. „Alternativní léčivo doporučujeme těm, které by mohl potkat těžký průběh nemoci. Většinou jsou to lidé s chronickými onemocněními, tedy takzvaná riziková skupina,“ sdělila Plachá.

Zájemci splňující indikační kritéria musí po prokázání nemoci nejprve oslovit svého praktického lékaře. Ten následně kontaktuje jedno z infuzních míst a pacienta tam odešle. „Ozval jsem se praktikovi, ten zavolal do nemocnice a ti vyšli vstříc. Hned druhý den mi umožnili, abych lék dostal. Ulevilo se mi, příznaky které jsem měl, rychle odezněly,“ popsal sedmasedmdesátiletý Luděk Višňanský. Díky aplikaci léku mu vysoké teploty ustoupily do čtyřiadvaceti hodin.

Problémem zatím zůstává nízká informovanost mezi veřejností. Zástupci nemocnic se proto snaží přijít na způsob, jak alternativní léčbu lépe propagovat. „Může se zdát, že na tom pacient není tak špatně. Ale to je právě tím, co potřebujeme. Aby pacienti dostali protilátky jen s lehkým průběhem onemocnění. Jejich zdravotní stav se pak za krátkou dobu výrazně zlepší a nedostanou se tak do nemocnic na ventilátory a jednotky intenzivní péče,“ podotkl přednosta kliniky infekčních chorob Petr Husa.