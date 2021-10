Zákaz návštěv platí od minulého čtvrtka v nemocnici v Ivančicích. Omezení platí pro pacienty na lůžkových odděleních až do odvolání. Důvodem je nepříznivá epidemiologická situace a snaha o zajištění ochrany pacientům. Zákaz se netýká návštěv u pacientů v terminálním stádiu a třetích osob u porodu s respektováním technických podmínek porodního sálu.

Podobná situace panuje od úterý rovněž v boskovické nemocnici. „S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace se s účinností od 12. října zakazují návštěvy hospitalizovaných pacientů, vyjma zákonných důvodů a přítomnosti otců u porodu. Omezení platí do odvolání,“ upozornili představitelé nemocnice na webových stránkách.

