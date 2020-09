K testování použili přístroj Ichroma 2 z Jižní Koreje, který domovu poskytlo brněnské sdružení Podané ruce. "Domlouvali jsme koupi přístroje, zrovna jsme jej zkoušeli. Otestovali jsme pětasedmdesát lidí a zrovna jeden z nich byl pozitivní," popsal ředitel domova Jiří Altman. Muže na jednolůžkovém pokoji izolovali od ostatních, zajistili speciální obleky a vyčlenili k němu jednu ošetřovatelku. Když jej pak poslali na laboratorní testy, ukázaly se jako pozitivní. Důchodce v pokročilém věku převezli na doporučení ošetřovatelek do nemocnice v Ivančicích.

Přístroj a testy chce Altman využít na pravidelné testování a izolaci nákazy v domově. "Od tohoto týdne bychom měli mít vlastní přístroj, objednali jsme osm set testů. Testovat budeme pravidelně především ošetřovatelky, které mají doma děti ve školním věku. Nedá se vyhnout tomu, aby byl někdo pozitivní, už dříve jsme nakažené měli a pár zaměstnanců je doma," poznamenal Altman. Dodal, že testy v přístroji Ichroma 2 neodhalují protilátky, ale antigeny, které v těle člověka vznikají dříve než protilátky.

S využitím zařízení jako tester na koronavirus přišli pracovníci Podaných rukou, organizace, které pomáhá lidem se závislostmi. Testy na Covid-19 jsou letos novinkou. "Přístroj používáme už delší dobu třeba na testy na žloutenku typu C nebo HIV. Na rozdíl od čínských rychlotestů, které se používaly na jaře, jsou mnohem citlivější, přesnost je 95 procent a není tolik falešně pozitivních. My jsme zatím udělali přes sto padesát testů, zhruba čtyři procenta z nich byla pozitivní a žádný z těchto případů pak klasický laboratorní test nevyvrátil," řekl ředitel sdružení Jindřich Vobořil.

Podané ruce testují především pracovníky sociálních služeb, aby vir nezanesli na svá působiště. "Pokud by celkově byly opravdu velké přírůstky nakažených denně, přemýšleli jsme, zda by šel dělat určitý způsob multitestování. Do jednoho testu by se daly vzorky více lidí a pokud by vyšel pozitivní, otestuje se pak každý zvlášť," nastínil Vobořil.

Cena jednoho testu je 309 korun, je tedy výrazně levnější než test pro samoplátce, který vyjde na 1700. Pozitivní výsledek je pak ale třeba potvrdit laboratorním testem.