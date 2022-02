Podle generálního ředitele Veletrhů Brno Tomáše Moravce navíc vystavovatelé cítí nejistotu i vzhledem k brzkému termínu na začátku března. Už pro příští rok plánujeme společně se Svazem dovozců automobilů uspořádat Motosalon v podobě, jak jej všichni znají,“ oznámil Moravec. Letošní sezonu však zahájí Motovíkend, který přivítá příznivce motocyklů a doplňků od 8. do 10. dubna.

Kvůli situaci způsobené pandemií Covid-19 a absenci některých důležitých novinek a exponátů Veletrhy Brno přesunuly i veletrh Techagro. A to do roku 2024. „Z důvodu nekončící pandemické situace i kvůli nedostupnosti inovativních exponátů oznámila opakovaně většina členských firem Sdružení dovozců zemědělské techniky neúčast na letošním veletrhu. Je to škoda, protože podle průzkumu v lednu 2022 mezi návštěvníky je o Techagro

a příbuzné veletrhy velký zájem. 97,7 procenta návštěvníků by chtělo veletrh letos navštívit,“ sdělil Moravec.

Pořadatelé se také na základě jednání s partnerskými oborovými svazy a průzkumu mezi vystavovateli a návštěvníky rozhodli zkrátit konání veletrhů Silva Regina a Biomasa o den. Uskuteční se v původním termínu od 3. do 6. dubna.