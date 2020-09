V každém okrese využijí mezi sedmou a patnáctou hodinou jedno stanoviště. „Na těchto místech mohou volit jen voliči s příslušností k danému okresu. Komise je tvořená zapisovatelem z Krajského úřadu a třemi příslušníky armády. Všichni jsou vybaveni osobními ochrannými pomůckami,“ informovala mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Drive-in hlasování



Jedno stanoviště je vždy připravené v každém okresním městě. Pro Brno i Brněnsko budou nachystaná volební místa u hlavního vchodu do areálu výstaviště.



Voliči si připraví kromě občanského průkazu také doklad o nařízené karanténě. Po celou dobu nevystoupí z auta. Ochrání si také ústa a nos.

Zatímco obyvatelé Brna a Brněnska zajedou před hlavní vstup areálu výstaviště, lidé z Blanenska zamíří na parkoviště Sportovního ostrova Ludvíka Daňka.

Členové volební komise se dále připraví před Zimním stadionem Břeclav, na parkovišti u městského hřbitova v Hodoníně a před uzavřeným pivovarem ve Vyškově na ulici Československé armády. Ve Znojmě poslouží parkoviště u areálu policistů.

Pro voliče na Vyškovsku, Znojemsku a části Brněnska se situace zopakuje sedmého října před případným druhým kolem senátních voleb. „V obou termínech z auta nesmějí vystoupit, pouze si stáhnou okénko. Mají přitom chráněný nos i ústa,“ doplnila Brindzáková.

Kromě občanského průkazu si připraví i doklad o nařízené karanténě. Pokud ho nemají, zapisovatel vše ověří v databázi. „Je to určitě skvělý nápad, nikomu se nemůže volební právo upírat. Důležité ale je, aby se stanoviště pod náporem voličů nezablokovaly,“ obával se třeba Zdeněk Ječný.

V Brně a Hodoníně budou kvůli tomu s ohledem na rozšíření počtu případů nákazy zdvojená. „Přijedou tam tedy až dvě auta zároveň. Odvolí i ti, kteří by to například kvůli koloně vozidel nestíhali do patnácti hodin, kdy se stanoviště formálně uzavírají,“ ujistil náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

Takoví voliči, kteří odůvodněně nemohou hlasovat z auta, pak využijí přenosné schránky. „Pokud mají trvalý pobyt v Jihomoravském kraji, ještě do čtvrtka zavolají na Krajský úřad, kde sdělí jméno, příjmení, místo pobytu a další potřebné údaje,“ uvedla Brindzáková.

Volební komise k nim zamíří ve dny řádných voleb až před dům. „Na číslech pro zvláštní volební schránku ale zatím ještě není nikdo přihlášen,“ hlásila ještě v pátek krajská mluvčí.

