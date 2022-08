Vedení Moravské zemské knihovny věří, že nová zastávka přiláká ještě více čitatelů. „Naši čtenáři už dlouho volají po jejím zřízení a je škoda, že před budovou jedné z nejrušnějších veřejných institucí v Brně zastávka není. Ačkoliv město její výstavbu dlouhodobě proklamuje. Jistě nejde jen o starší čtenáře, kterým by se tak knihovna stala dostupnější, ale i mladší návštěvníci by uvítali, kdyby například v dešti nemuseli podnikat docela dlouhou cestu k nejbližší zastávce," poznamenal mluvčí knihovny Radoslav Pospíchal.

Oldřich Tristan Florian, který studuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, pracuje nedaleko a knihovnu využívá především ke studijním povinnostem. Zastávku by uvítal. „Přijde mi, že zastávky Klusáčkova a Nerudova jsou od sebe docela daleko a bylo by pohodlnější, kdyby vznikla nějaká i uprostřed. Měl bych to pak do knihovny určitě blíž," svěřil se mladík.

Plán splní po dlouhých 20 letech. Nová zastávka u knihovny vyjde na půl milionu

Naopak jiná návštěvnice Jitka Hornochová zastávku blíže budovy knihovny nepotřebuje. „Do knihovny chodím většinou pěšky, takže bych ji asi nevyužila," řekla.

Představitelé magistrátu předpokládají, že práce na nové zastávce začnou v období letních prázdnin příštího roku. Bude bezbariérová. „Součástí budou nástupní hrany, přístřešek, záliv, nástupiště, úprava trakčního vedení. V plánu je také odvodnění zpevněných ploch," vyjmenovala Obalilová.

Při stavbě zastávky dělníci zároveň vymění v místě obrubníky a vznikne nový záliv ve směru z centra města.

O názvu nové zastávky rozhodne brněnský dopravní podnik, v tuto chvíli o něm ještě jasno není. „Jakmile bude zastávka hotová, jsme připraveni ji zařadit do jízdního řádu a obsluhovat," konstatovala mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Předpokládadné náklady na výstavbu jsou zhruba šest milionů korun.

Nové zastávky přibývají po Brně i nyní. Od září začnou tramvaje zastavovat na nové zastávce Sochorova na pomezí Komína a Žabovřesk. Obslouží ji vozy linek 3 a 10, které jezdí z centra města do Bystrce a opačným směrem. Oblast se s výstavbou nových rodinných a bytových domů rozrůstá. Díky nové zastávce se tamním obyvatelům výrazně sníží docházková vzdálenost k městské hromadné dopravě.

Nová tramvajová zastávka vznikla také jako součást stavby trati Dornych - Plotní.