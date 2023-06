„S hercem, který vystupoval jako drag queen, jsme se osobně setkali a komunikace byla naprosto bezproblémová. Zároveň byl předem domluvený program, kniha, ze které se četlo, i doprovodné aktivity,“ sdělila vedoucí oddělení Iveta Cehelská.

Jako drag queen většinou vystupuje muž, který svými převleky a chováním karikuje ženu. Konkrétně v Brně vystoupila Ivory Divine v červeném dámském kostýmu, dětem ve věkové kategorii od tří do osmi let četla mimo jiné pohádku o dvou samcích tučňáka, kteří si společně vyseděli vejce.

„Vždycky bylo naší prioritou, aby se u nás všichni cítili vítaní. Bylo plně na uvážení rodičů, zda tuto akci s dětmi navštíví, nebo ne,“ pokračovala Cehelská.

Vedení Knihovny Jiřího Mahena se prostřednictvím úterní události snažilo vysvětlit, že je místem otevřeným pro všechny bez rozdílu. „Ať už se jedná o sociální status, vyznání, původ, pohlaví, sexuální orientaci či jakoukoli odlišnost. Čtení probíhající na Pride Week Brno je podporou naší organizace k tématu LGBTQ+ a jako výraz toho, že knihovna zůstává místem pro všechny,“ uvedla tamní ředitelka Libuše Nivnická.

Odpůrci argumentovali například předčasnou sexualizací dětí nebo dokonce diskriminací. „Sám jsem členem sexuální menšiny, nemám nic proti gayům ani lesbám, ale vadí mi diskriminace, se kterou jsem se tady setkal. Chtěl jsem se podívat, jak bude čtení probíhat, ale ani jsem se nedostal dovnitř,“ stěžoval si jeden z odpůrců, který si své jméno nepřál uvést.

Někteří nevybíravé pokusy o předchozí vniknutí do budovy odsoudili. „Nepřišli jsme na místo kvůli hádkám, naopak nás zajímalo, proč se akce uskutečnila právě v takovém formátu. Spíše jsme dorazili ze zvědavosti. Takové útoky akorát poškozují všechny, kteří mají na tuto problematiku odlišný názor. Pak nás všechny házejí do jednoho pytle,“ komentovala dění za skupinu několika lidí brněnská neúspěšná kandidátka na senátorku Petra Rédová Fajmonová.

Ta se do povědomí mnohých dostala například šířením dezinformací v souvislosti s očkováním proti koronaviru, v uplynulém roce pak kandidovala do Senátu za stranu PRO, jejíž aktuálním hlavním článkem je svolavatel protivládních demonstrací Jindřich Rajchl.

Současně upozornila na veřejné peníze, které měly na uspořádání akce proudit. „V takovém případě nechápu, proč nás nepustili dovnitř,“ lamentovala Rédová Fajmonová.

To však organizátoři akce vyvrátili. „Je to nevzdělání. Lidé nevědí, co akce znamená. Odmítáme přistupovat na absurditu obvinění, která byla vznesena. Taky odmítáme přístup, že je tato akce nebezpečná. Je naprosto v pořádku a za tím si stojíme,“ řekla Seznam Zprávám ředitelka festivalu Brno Pride Week Michaela Chylová.