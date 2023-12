Kratší pracovní týden. Sen asi každého zaměstnance. Zatímco pro většinu lidí je to spíš sci-fi představa, brněnská technologická firma Phonexia má už za sebou testování pouze čtyřdenního pracovního týdne. A hodlá v něm i nadále pokračovat. Přečtěte si zkušenosti vedení firmy i zaměstnanců.

Vyšší produktivita zaměstnanců, silnější motivace a častější docházení lidí do kanceláří. A ti si zase pochvalují víc času na odpočinek, rodinu i své koníčky. „Konečně mám čas na i věci, které jsem dřív nestíhal a které mě baví a naplňují. Kromě toho cítím větší chuť a energii do práce,“ popisuje svou zkušenost projektový manažer Phonexie Jan Matoušek.

Testování čtyřdenního pracovního týdne, které začalo od února letošního roku, si pochvalují obě strany. „Nechtěli jsme zavést další benefit, ale pozitivně změnit život našich lidí. Překvapilo mě, jak obrovskou motivaci to přineslo a pro mnoho z nich je to opravdu zásadní milník,“ uvedla ředitelka pro strategii Zuzana Roznosová.

Čtyřdenní pracovní týden jako krok správným směrem

Nejedná se ale o žádný úlevový systém. Zaměstnanci musí práci zvládnout za čtyři dny namísto pěti, při zachování standardní osmihodinové pracovní doby. Mzdy se přitom nezměnily.

Původní obavy z hromadění a nestíhání práce se brzy rozplynuly. „Lidé vidí ve čtyřdenním pracovním týdnu natolik velký benefit, že dokážou pracovat mnohem efektivněji a lépe si činnosti rozvrhnout, aby je zvládli v kratším čase, což je výhodou jak pro ně, tak pro firmu,“ uvedla vedoucí společnosti Markéta Lőrinczy. Navíc se hlásí víc uchazečů o práci.



Větší pozor si ve firmě musejí dávat právě jen na nové zaměstnance. „U nich hrozí zvýšené riziko, protože mohou brát zkrácený týden jako nižší úvazek, nikoli jako plný, který je jen rozprostřený do méně hodin,“ doplňuje Lőrinczy.

A jak je to s čtyřdenním pracovním týdnem ve světě? Řada evropských zemí už ho v různých podobách zavedla nebo testuje, v České republice je ale tento režim stále spíš výjimka. Vedení brněnské Phonexie předpokládá, že se zejména v IT stane čtyřdenní pracovní doba standardem, podobně jako tomu bylo u práce z domova. „Partneři se nás na toto téma hodně ptají a chtějí znát detaily. Je to pro ně inspirující a inovativní,“ říká Lőrinczy.