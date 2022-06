Páteřní cyklotrasa z centra Brna vede přes Slatinu až do přilehlých obcí na Šlapanicku. Zatímco v Olomoucké ulici už cyklisté svůj pruh mají, frekventovanou Řípskou musí stále nebezpečně přejíždět spolu s auty. „Řípská patří mezi velmi vytížené komunikace jak automobily, tak autobusy a nákladní dopravou. Obousměrná stezka pro cyklisty povede podél jižní strany ulice. Tímto způsobem se zároveň podařilo eliminovat počet přejezdů přes ulici, průjezd Slatinou na kole tak bude bezpečnější," řekla primátorka města Markéta Vaňková.

Nová cyklostezka nedaleko Brna: víme, jak tříkilometrový úsek vypadá a kudy vede

Nová cyklostezka vznikne podél jižní strany Řípské ulice v brněnské Slatině.Zdroj: se souhlasem Dobrovolného svazku obcí ŠlapanickoPřed výstavbou cyklostezky, která bude dlouhá necelé dva kilometry, musí město vykoupit některé soukromé pozemky v ulici. Zároveň musí zrušit část parkovacích míst. „Na několika místech však z prostorových důvodů možné vést cyklostezku zcela samostatně, proto jsme přistoupili ke zrušení stávajícího zálivu pro podélné parkování a povede tudy cyklopruh. Celkem se to dotkne 35 parkovacích míst, ty budou nahrazeny 12 novými na ulici Kigginsově,“ doplnil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

V ulici postaví stavaři kromě nové cyklostezky také nové veřejné osvětlení. Celková cena investičního záměru včetně částky za výkup pozemků je 44 milionů korun.

U Tuřanky leží slatinské nádraží. Z něho se podél trati cyklisté dostanou do Šlapanic, v jejichž okolí už síť stezek mezi obcemi v posledních letech vyrostla. „Na Šlapanicku jsme jako poslední dokončili propojení Kobylnic s Prací a Jiříkovic s Blažovicemi. Oba úseky jsme otevřeli v září. Lidé se ze Šlapanic dostanou až do Blažovic na jednu stranu a až do Telnice na opačnou,“ uvedl manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko Rudolf Staněk. Jeho zástupci stojí za vznikem sítě stezek.