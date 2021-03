Z Brna do sousedních Šlapanic a pak dál do vedlejších obcí. Bezpečně a mimo hlavní silnice. Na Šlapanicku se rozrůstá síť cyklostezek, které mezi sebou propojují jednotlivé obce.

Přípravné práce na budování cyklostezek v okolí Šlapanic na Brněnsku, spojí Jiříkovice s Blažovicemi a Kobylnice s Prací. | Foto: DSO Šlapanicko

Přímo ze Šlapanic mohou lidé na kole nebo třeba i rodiny s dětmi na procházku vyrazit podél železniční trati do brněnské Slatiny nebo okolo potoka Říčka k Ponětovicím. „Chybí nám ještě udělat spojení do Jiříkovic a úsek do místní části Bedřichovice. Lidé se ale už dnes poměrně pohodlně dostanou po cyklostezkách pěknou krajinou do širokého okolí,“ zmínila šlapanická starostka Michaela Trněná.