Stezka, která vede podél levého břehu řeky Svitavy, je oblíbená mezi cyklisty, bruslaři i pěšími. Chodci se do Bílovic nad Svitavou nebo z nich dostanou po druhém břehu řeky, který ale není určený pro jízdu cyklistů. Pro ně není objízdná trasa stanovená. „Dá se to objet směrem od Bílovic k rozhledně a pak přes kopec,“ uvedl Boháček.

/FOTO/ Oblíbená cyklostezka z brněnských Obřan do Bílovic nad Svitavou se v pondělí zcela uzavře. Na dvousetmetrovém úseku mezi čističkou odpadních vod a prvním železničním podjezdem odstraní zbytky kamenů ze skal. „Druhou důležitou fází je zasíťování skály, aby už nepadaly jednotlivé kusy,“ sdělil bílovický starosta Miroslav Boháček. V daném úseku se cyklisti mohli projet od začátku července.

