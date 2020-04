Řidiči se na dálnici D1 o víkendu zdrží. V noci na neděli silničáři v obou směrech zavřou desetikilometrový úsek mezi Devíti kříži a Ostrovačicemi na Brněnsku. Jak informovalo Ředitelství silnic a dálnic, dělníci zbourají tři nadjezdy.

Demolice silničního mostu, ilustrační foto.

Dálnice bude neprůjezdná od sobotních sedmi večer do nedělních devíti hodin ráno. „Částečně omezený provoz bude už v sobotu od jedné odpoledne. S omezeními kvůli dokončovacím pracím je potřeba počítat v neděli až do tří odpoledne,“ upozornil policejní mluvčí David Chaloupka. Řidiči by si podle něj na cestu po D1 měli vyhradit víc času.