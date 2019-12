Hana Vlčková z Hrotovic iniciovala petici, kterou zakrátko podepsalo 4390 lidí z celkem 120 obcí. Jde nejen o vsi a města přímo na trase přímé linky, ale i o obce v širším okolí. „Petici jsme doporučeně poslali na hejtmanství Vysočiny hejtmanovi Jiřímu Běhounkovi. Čekáme na jeho reakci. V pondělí 16. prosince se má na krajském úřadě v Jihlavě uskutečnit jednání v této záležitosti,“ sdělila Vlčková. Doufá, že se pak něco změní. "Třeba bude kompromis, že místo dosavadních čtyř spojů pojedou denně alespoň dva," poznamenala.

Krajská mluvčí Jitka Svatošová potvrdila, že dopis s peticí přišel. „Petice je zaevidována od středy 11. prosince, pan hejtman se se zástupci dotčených obcí osobně sejde v pondělí odpoledne. V tuto chvíli je to vše, k čemu můžeme poskytnout informace. Závěry jednání není možné komentovat před jeho průběhem,“ reagovala mluvčí.

Jak se bude jezdit místo přímé linky Dačice – Brno

- Nově upravená linka 790690 Třebíč – Moravské Budějovice je prodloužena až do Jemnice. Jemnice, Moravské Budějovice a Jaroměřice se dostávají do Třebíče a cestující, který míří do Brna, má možnost v žel. st. přestoupit na rychlík anebo na nový spěšný vlak.

- Pro cestujícího z Hrotovic a Dukovan pojede nově linka IDS JMK 441 anebo IDS JMK 442, která jej doveze do žel. st. do Moravského Krumlova ve standardu IDS JMK. Současně je zde linka 790621 Moravské Budějovice – Jaroměřice – Dukovany, kde došlo k zahuštění spojů.

- Zdroj: KÚ Vysočina

Iniciátorka petice Hana Vlčková nechápe, proč nemohlo dojít k dohodě krajů, když jde o spoj mimořádně vytížený. „Navržená změna pro cestující do Brna je komplikovaná nejenom přestupy, ale i obtížnou dostupností železniční stanice v Moravském Krumlově, jež leží mimo přímou trasu. Dále je nutné použít MHD v Brně, když je potřeba dojet do bohunické nemocnice, přitom přímý autobus pro výstup a nástup v Bohunicích zastavoval,“ argumentuje Hana Vlčková. To vše je velké mínus pro hůř pohyblivé lidi. Kdo podepsal petici, podpořil i názor, že necitelná navržená změna rozhodně nebude motivovat k využívání hromadné dopravy.

Společnost Kordis, která pro Jihomoravský kraj zajišťuje plánování linek vlaků a autobusů veřejné dopravy, se ve vyjádření k petici shodla s krajským úřadem Kraje Vysočina. „Dosud linka Dačice – Brno jezdí bez příspěvku ze strany Jihomoravského kraje (JMK), nezapadá do koncepce integrovaného dopravního systému (IDS JMK) a po celé její trase po území Jihomoravského kraje dlouhodobě existuje adekvátní náhrada linkami IDS JMK,“ reagoval Květoslav Havlík z Kordisu.

Na území Kraje Vysočina je nyní podle jeho slov za tuto linku rovněž navržena náhrada. „Není proto důvod pro její financování po území Jihomoravského kraje. Ve spolupráci s jihlavským hejtmanstvím jsme obyvatelům přilehlých obcí Kraje Vysočina (Dukovany a Hrotovice) nabídli posílené spojení do Moravského Krumlova, kde navazují vlaky do Brna,“ sdělil Havlík. Ostatní cestující od Moravských Budějovic mají možnost přestupu na vlak v Třebíči. Havlík dodal, že v Jihomoravském kraji přestupní systém funguje již 15 let, cestující si na něj zvykli a autobusy a vlaky si vzájemně neujíždějí, návaznosti proto budou zajištěny i nyní.

Vedoucí oddělení dopravní obslužnosti na krajském úřadě v Jihlavě Pavel Bartoš k tomu řekl, že přímá linka Dačice - Brno se řešila už před lety, protože se jednalo o komerční linku a dopravce začal na obce tlačit, že ji zruší. Kraj Vysočina přistoupil k převzetí části spojů dané linky, ale jen po svém území. „Každopádně již při tomto jednání jsme avizovali, že to nebude do budoucna možné udržet až do Brna,“ upozornil Bartoš.

„Z naší strany tam, kde je dráha, není možno provozovat souběžnou dopravu a to ještě na území cizího kraje. Nebráníme se dalším jednáním, ale bez Jihomoravského kraje to není možné. Jedná se o 41 kilometrů na jednu cestu, a když bychom vzali v úvahu objem kilometrů dle původních spojů, jedná se o částku přes dva miliony korun za rok,“ vypočítal Bartoš.

Jak to bude nově s jízdními časy při novém cestování s přestupy? „Jízdní doba Moravské Budějovice - Brno je přímým autobusem dvě hodiny, ale nově z Jemnice přes Moravské Budějovice, Jaroměřice a Třebíč to bude hodinu a 49 minut, a to i s přestupem na rychlík v Třebíči,“ řekl Pavel Bartoš. Příklad? „Třeba při cestě z Moravských Budějovic při odjezdu linky 790690 v 6.25 je příjezd v 6.56 do Třebíče do železniční stanice. Navazující odjezd rychlíku z Třebíče je v 7.08 a příjezd do Brna na hlavní nádraží v 8.14. Takže Jemnice, Moravské Budějovice a Jaroměřice to mají lepší přes Třebíč. Hrotovice a další již musí přes Dukovany a Moravský Krumlov,“ dodal Bartoš.