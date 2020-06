Dvě varianty cestování, jak se jezdí dnes

1. autobusem z Jemnice přes Moravské Budějovice do železniční stanice v Třebíči a následně vlakem do Brna.

2. autobusem z Moravských Budějovic přes Hrotovice do Moravského Krumlova, odtud vlakem do Brna, kdy spoje uhýbají Ivančicím

Zdroj: Kraj Vysočina

Z jízdních řádů zmizely po padesáti letech loni v prosinci a u cestujících to způsobilo obrovskou vlnu nevole. Petici proti novému způsobu dojíždění z příhraničí do Brna, kdy je třeba složitě přesedat a z trasování úplně vypadla cesta přes Ivančice, podepsalo okolo 4400 lidí.

„Děláme s kolegy z Hrotovic či z Jemnice, ale i dalších míst, co je v našich silách. Dojednáváme detaily se soukromým dopravcem. Hledáme model, jak linku zaplatit, protože bude plně komerční,“ uvedl moravskobudějovický radní Zdeněk Janderka. Jízdné má být nastavené na průměrné částce, za kterou se jezdilo v minulosti.

Jeho slova potvrdila hrotovická starostka Hana Škodová. Oba doufají, že se přece jen podaří Kraj Vysočina přesvědčit, aby nějakým způsobem na linku připlatil.

Zastávka u bohunické nemocnice

Ten je zatím k myšlence „vlažný“ a trvá na svém, že nynější způsob cestování lidem stačí.

S tím rázně nesouhlasí Zdeněk Janderka. „Jde nám o to, aby zejména pacienti – často onkologičtí, kteří musejí na vyšetření do fakultní nemocnice v Brně Bohunicích, měli šanci komfortně dojet do cíle, aniž by museli složitě přestupovat. A pak ještě hledat autobus nebo tramvaj z vlakového nádraží v Brně, což je fyzicky vysiluje. Bylo nepatřičné rušit něco, co roky fungovalo,“ zdůraznil. Je přesvědčený, že veřejná hromadná doprava má být pro lidi dobrou službou na úrovni jednadvacátého století. „Ne naopak,“ poznamenal.

Neopomenul zmínit fakt, že mnoho hlavně starších lidí z Jemnicka, Budějovicka i Hrotovicka přestalo od letoška veřejnou dopravou do Brna jezdit. „Zapřahají své příbuzné, aby je vozili autem. Je tohle normální?“ Klade si otázku Janderka.

Jednání o přímé autobusové lince vítá například Marie Chaloupková. „Zvítězil zdravý rozum,“ říká.

Spádové Ivančice

Pokud by to přece jen nedopadlo a nepodařilo se najít peníze, jak přímý autobus zaplatit, existuje ještě jedna možnost. „Souběžně jednáme o prodloužení linky Moravské Budějovice – Dukovany až do pro nás přirozeně spádových Ivančic. Máme souhlasné stanovisko Jihomoravského kraje, že nás v rámci svého integrovaného dopravního systému s autobusy do Ivančic pustí,“ načrtla hrotovická starostka Škodová. „Výhodou je, že i v tomto případě by se do Ivančic dostali studenti a dále zdravotníci, kteří pracují v tamní nemocnici. A z Ivančic pak každou hodinu jezdí autobusy směr Brno kolem bohunické nemocnice, u které je zastávka,“ vysvětlila.

Kraj peníze nedá

Mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová k myšlence zavést přímý autobus z příhraničí do Brna sdělila, že jakýkoli dopravce si může požádat o komerční licenci na linku. „A na základě udělené licence požádat o jízdní řád. Kraj Vysočina se však nemůže a ani nebude finančně podílet na provozu dané linky,“ řekla s tím, že kraj dlouhodobě prezentuje dvě varianty spojení, jež jsou podle jejích slov mnohdy i rychlejší, než původní spojení přímou linkou, která není od loňského prosince v provozu. „Každopádně pan hejtman apeloval na vedení Jihomoravského kraje, aby bylo umožněno spojení na lince 790621 Moravské Budějovice – Hrotovice – Dukovany až do Ivančic. Jednalo by se o místní spádovost zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany, zaměstnanců nemocnice v Ivančicích, studentů a volnočasových aktivit regionu daných sídel,“ dodala.

Přímý autobus jezdíval do 15. prosince 2019 na trase Dačice – Brno čtyřikrát denně a býval vytížený.

Návrh, jak by autobus mohl od 16. srpna jezdit

Pracovní dny

4.55 z Dačic – v 7.22 v Brně

12.05 z Moravských Budějovic – v 13.36 v Brně

zpět

v 10.10 z Brna – v 11.45 v Moravských Budějovicích

v 14.20 z Brna – v 16.37 v Dačicích

Neděle

z 15.25 z Dačic – v 17.52 v Brně

zpět

v 19.00 z Brna – v 21.28 v Dačicích

Zdroj: web Moravských Budějovic