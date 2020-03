Brňanka Jana Fajstlová je zastáncem přejmenování lodi na Moravu. „Byla bych ráda, kdyby se původní odkaz na poválečný rok 1946 vrátil a brázdil vody našeho milovaného Pryglu,“ řekla.

Historická loď

- vznik: v letech 1954 a 1955

- mimo provoz: od roku 2011

- původní jméno: Moskva

- přejmenovaná: Dallas od roku 1992

- kulturní památka od roku 2013

- znovu na vodě: 2020

Varianty názvu lodi konzultovali představitelé Brna s památkáři, neboť plavidlo z let 1954 až 1955 je od roku 2013 kulturní památkou. „Moskva je historické jméno zrekonstruované lodi, Bratislava by se držela tradice, kdy stávající flotila nových lodí má názvy podle brněnských partnerských měst,“ zmínil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Do ankety se mohou zapojit jen lidé s ověřeným účtem Brno iD full starší patnácti let s trvalým pobytem v Brně. „Potenciálních hlasujících s ověřeným účtem starších patnácti let s trvalým pobytem v Brně je asi čtyřiapadesát tisíc,“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Hlasovat mohou lidé na webu brnoid do konce dubna. „V průběhu hlasování nebudeme zveřejňovat výsledky ani počty hlasujících,“ vzkázal Poňuchálek.

Výsledek bude závazný.

MICHAL HRABAL

JANA TOMALOVÁ