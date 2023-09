VIDEO: Na D1 a D2 u Brna přibývají značky se zákazem předjíždějí kamionů

Více obezřetní musí být řidiči kamionů na dálnicích D1 a D2 u Brna. Silničáři začali ve čtvrtek instalovat značky se se zákazem předjíždění kamionů na 168. kilometru D1 směrem do Brna a pokračovat budou i na dalších místech. „Značky budou mezi 168. a 178. kilometrem a 216. a 210. kilometrem D1 směrem do Brna. Na dálnici D2 půjde o 17. až 0. kilometr ve směru do Brna," zmínil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Instalace dopravního značení na dálnici nedaleko Brna. | Video: Deník/Michal Hrabal