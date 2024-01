Změny jsou viditelné také na další části velkého městského okruhu, jejíž stavba letos skončí, a to v Bauerově ulici. Postupně tam vznikají například lávky pro pěší . První u Riviéry, druhá u velodromu.

Frekventovaná silnice byla před rekonstrukcí pouze dvoupruhová a v místě se často tvořily kolony, to se má do budoucna změnit. Součástí úprav je například zastřešená silniční galerie. Od loňského jara je v provozu tramvajový tunel dlouhý zhruba půl kilometru.

Dvěma pruhy v každém směru pojedou řidiči už v letošním roce v Žabovřeské ulici v Brně . Ředitelství silnic a dálnic slibuje dokončení tohoto úseku velkého městského okruhu. „Stavbu dokončíme do konce příštího roku," sdělila mluvčí podniku Lucie Trubelíková.

„Lávka u Riviéry už je v zásadě hotová," zmínil ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Použitelná pro chodce ale zatím nebude, vede totiž přes staveniště.

Z Bauerovy ulice po rekonstrukci zmizí chodci i městská hromadná doprava. Pro autobusy vznikne obslužná silnice. Součástí změn je i vybudování parkovacích ploch. Skončí také dopravní proměna Tomkova náměstí a Rokytovy. Její součástí je například estakáda přes maloměřické seřaďovací nádraží o celkové délce přes jeden kilometr. Náklady na všechny tři části velkého městského okruhu jsou dohromady skoro pět miliard korun.

Změny na silnici a železnici v roce 2024 na jihu Moravy.Zdroj: Infografika: Deník/Markéta Evjáková

Pokračující omezení čeká řidiče na dálnici D1 mezi 194. a 196. kilometrem v Brně, kde silničáři rozšiřují dosavadní čtyřpruh na šestipruh. Nyní auta projedou pouze dvěma zúženými v každém směru. V průběhu roku se přidá také modernizace krížení D1 s D2.

„Tento uzel bude z hlediska stavby velmi náročný. Snažíme se obě úpravy sladit tak, aby byly co nejplynulejší," uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Křížení bude dvoupruhové s přímými větvemi. Součástí stavby je i zkapacitnění části dálnice D2. Odhadovaná cena úprav křížení D1 s D2 přesahuje čtyři a čtvrt miliardy korun.

„Pro mě jako zaměstnance dojíždějícího po dálnici D2 do Modřic to bude stresující," komentoval další plánované stavební úpravy například Tomáš Helešic. Už po zahájení rozšiřování D1 se tvořily na D2 u Brna kolony. Postupem času se situace změnila, ale stále tam podle Helešice auta v ranních a odpoledních hodinách stávají.

Provoz a práce na rozšiřování D1 u Brna mezi 194. a 196. kilometrem.Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Po nové dálnici se svezou v letošním roce řidiči na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje. Silničáři tam dostaví dva úseky D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem i Moravským Pískem a Bzencem. Vznikne tak zhruba třináct kilometrů nové dálnice. Náklady jsou v řádu miliard korun.

„Do provozu půjde úsek dálnice D55 od Babic až k Bzenci,“ přislíbil ministr dopravy Martin Kupka. Úsek mezi Babicemi a Starým Městem se nachází celý v sousedních kraji.

V roce 2024 začíná také omezení na nádraží v brněnském Králově Poli. Stávající výpravní budova ustoupí nové prosklené. Přestavby se dočká i kolejiště v celé stanici.

Podívejte se, jak má vypadat

„Dělníci budou pracovat nejen ve stanici, ale také na první koleji od Brna-Maloměřic po Kuřim. Rekonstrukci navíc úzce řešíme s modernizací stanice Vlkov a úseku do Křižanova,“ zmínil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Letos má Správa železnic v plánu také zahájení modernizace trati mezi brněnskými Židenicemi a Černovicemi. Konkrétně se jedná o úsek podél ulice Klíny. Aktivistickému spolku Děti Země vadilo plánované kácení stromů, i přes jejich odpor by ale měla modernizace začít. „Je to hratelné," prohlásil Svoboda. Předpoklad prací je od poloviny letošního roku do konce příštího.

Šest miliard korun

Elektrizovaná má být v letošním roce trať mezi Střelicemi a Zastávkou u Brna. Navazuje na už dokončenou část z Brna do Střelic. S dokončením celé stavby Správa železnic počítá na konci roku 2024. Celkové náklady se vyšplhají na šest miliard korun. Kromě stavby druhé koleje jsou součástí i další práce.

„Rekonstrukcí projdou zastávky v Omicích a Rosicích u Brna. V Tetčicích vznikne pro cestující nová zastávka s nástupišti končícími u stávajícího železničního přejezdu," zmínila už dříve mluvčí železničářů Nela Eberl Friebová.

Kvůli pokračujícím pracem v úseku po většinu roku nepojedou vlaky. „V období od konce dubna do prosince je předpokládána výluka za účelem celkové rekonstrukce, elektrizace a dobudování druhé koleje v úseku mezi Střelicemi a Zastávkou u Brna," informoval mluvčí společnosti Kordis Květoslav Havlík.

