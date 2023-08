Brněnské řidiče čeká od soboty další zkouška trpělivosti. Dopravní omezení začnou v centru města, dělníci zde budou opravovat povrch vozovky na Opuštěné a Zvonařce. Práce zasáhnou i do Trnité. Opravy a s nimi související omezení budou rozděleny do více prolínajících se etap.

Okolí autobusové nádraží Zvonařka v Brně. | Foto: Deník/Kristýna Komárková

Od soboty až do konce měsíce

Do konce srpna projedou řidiči Zvonařku od Plotní až po křižovatku s Trnitou pouze v jednom jízdním pruhu v sobou směrech. Zúžení bude dále pokračovat i v Opuštěné, a to po ulici Uhelná. „Ze Zvonařky ani z Opuštěné navíc řidiči neodbočí do leva do Trnité," dodala mluvčí brněnského magistrátu Anna Dudková

Centrum Brna čeká v srpnu další dopravní omezení.Zdroj: Deník/Magdaléna BlažkováOd soboty do 18. srpna

Na dva týdny bude v Trnité u autobusového nádraží omezený jeden jízdní pruh. Z druhé strany křižovatky bude Trnitá průjezdná pouze jednosměrně ve směru od Opuštěné na Uhelnou.

Od 19. do 24. srpna

Po dobu pěti dnů bude při parkování ve Vaňkovce možné využít pouze vjezd z ulice Dornych. „Z Trnité řidiči do nákupního centra nevjedou, a to kvůli souběhu s pracemi na Paláci Trnitá," popsala Dudková.

Zlepšení situace na I/52 v Brně. Ve čtvrtek skončilo omezení ve Vídeňské ulici

Od 19. srpna až do konce měsíce

Po dokončení úprav u křižovatky s ulicí Úzká se dělníci přesunou na druhý konec tohoto úseku. Trnitá bude v ústí do Opuštěné zcela uzavřená.

Součást dopravního pekla

Omezení dopravy v Trnité, Opuštěné a Zvonařce doplní další brněnské uzavírky. Od začátku měsíce se řidiči potýkají například s komplikacemi souvisejícími s rozšířením dálnice D1 v úseku mezi brněnskými exity 194 a 196. Ve stejnou dobu navíc nastala změna organizace dopravy v Žabovřeské ulici. Omezení v dopravě pokračují i na Tomkově náměstí, kde probíhá výstavba další části velkého městského okruhu. Aktuální režim umožňuje průjezd jedním pruhem v každém směru od výjezdu z Husovického tunelu po Karlovu ulici, od neděle do 18. srpna se takto zúžený úsek zkrátí pouze na prostor Tomkova náměstí.