Další zkouška trpělivosti čeká od pondělí řidiče nedaleko centra Brna. Ulicí Zvonařka u obchodu Lidl projedou ve směru z centra města pouze jedním jízdním pruhem.

Dopravní omezení u křižovatky brněnských ulic Zvonařka a Dornych ve směru z centra města. | Foto: MMB

Vozovka se asi v třiceti metrech zúží do levého pruhu. Pravý pruh v křižovatce Zvonařky s ulicí Dornych a za ní se uzavře, a to ve směru z centra města. Kromě lidí za volanty uzavírku pocítí také chodci, protože nepřejdou po přilehlém chodníku. „Omezení tam potrvá do desátého září. Vyžádá si ho rekonstrukce parovodů, které pracovníci Tepláren Brno nahradí modernějšími horkovody,“ sdělila Radka Loukotová z brněnského magistrátu.