Výrazně plynulejší doprava v Brně má být po dokončení velkého městského okruhu. V září nebo v říjnu začne stavba druhé etapy v Žabovřeské ulici. Ředitelství silnic a dálnic vybralo sdružení firem, které úsek postaví. „Do provozu ho uvede za 184 týdnů,“ sdělil na twitteru ředitel státního podniku Radek Mátl. Náklady budou přes dvě miliardy korun.

Vizualizace velkého městského okruhu v Brně - etapa Žabovřeská. Ilustrační foto. | Foto: www.pk-archika.cz

Antimonopolní úřad na konci února předchozí zakázku zrušil po podnětu slovenské firmy Deštrukprojekt. V březnu představitelé města podali rozklad, neuspěli. Představitelé města rozhodnutí považovali za obrovské zklamání. „Je s podivem, že je možné napadnout soutěž společností, která se jí ani neúčastnila a neměla tak ani možnost zakázku vyhrát. Nedává mi smysl, aby nás a státní organizaci slovenská společnost postavila do takové situace, vzala si Brňany jako rukojmí a ještě jí to potvrdil antimonopolní úřad. Je to absurdní situace,“ uvedl před časem radní pro dopravu Petr Kratochvíl.