Další lánský puč? Odstupte, zní po volebním debaklu z jihomoravské ČSSD i TOP 09

Jižní Morava – Sociální demokraté přišli o pětatřicet poslanců, TOP 09 o šestnáct. Čtvrtinu sněmovny tak uvolnili ostatním. Jihomoravští členové vyzývají své celostátní předsedy, aby odstoupili.

Bývalý brněnský primátor Roman Onderka byl jedním z prvních, kdo vedení ČSSD v médiích vyzval k odstoupení.Foto: Deník / Racek Attila

Žádné opakování tajné schůzky a pokusu o puč v v Lánech jako před čtyřmi roky. Jihomoravští sociální demokraté po víkendovém debaklu ve volbách volají po změně celostátního vedení veřejně. Jedním z prvních, kdo vedení ČSSD v médiích vyzval k odstoupení, byl bývalý brněnský primátor a nově zvolený poslanec Roman Onderka. „Ať dají své funkce k dispozici. Jestli si ale mimořádný sjezd na jaře zvolí nové, nebo potvrdí staré vedení, to je na členech,“ sdělil Onderka.

Podle svých slov není v tomto postoji osamocený. „Denně mi chodí zprávy od dalších členů, je nás víc,“ ubezpečil Onderka.

Souhlasí s ním například dosluhující poslanec Lubomír Toufar. „Za čtyři roky jsme udělali dobré věci, ale nedokázali jsme to prodat. Máme ve straně okoukané tváře. Předsednictvo by mělo rezignovat,“ myslí si.

Podle politologů za neúspěch sociálních demokratů částečně může absence bývalého hejtmana Michala Haška na kandidátce. „Dříve strana byla názorově pestrobarevná a získávala až třiatřicet procent. Dokázala oslovit různé voličské skupiny. Není ale čas na harakiri, strana se musí zapojit do povolebních jednání,“ komentoval dění ve straně na Hašek sociálních sítích.

Že by se sociální demokraté měli vrátit do stavu, kdy nenabízí jen jeden názor, se domnívá i politolog z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček. „Je podle mě nepravděpodobné, že by si strana nezvolila nové vedení na mimořádném sjezdu,“ uvedl.

Ke změně ve vedení vyzývá také jihomoravská TOP 09. Její šéf Jan Vitula v sobotu oznámil, že navrhne na nového celostátního předsedu Jiřího Pospíšila. „Už jsem s ním o tom mluvil, o funkci předsedy má zájem,“ komentoval Vitula.

Pospíšil vše potvrdil. „Podal jsem si přihlášku do strany. Chci jí pomoci,“ napsal na svém twitterovém účtu. Pospíšil nyní pracuje jako europoslanec.

Politolog Kopeček se domnívá, že hlavní problém TOP 09 je malé regionální a lokální zastoupení. „Musí vyřešit otázku, zda se nespojit s další stranou. Žádný kandidát na předsedu ale nevyřeší ten problém, že se strana stále zmenšuje,“ doplnil Kopeček.

Ve volbách o křesla přišli také lidovci. Jejich předseda Pavel Bělobrádek už oznámil, že dá svou funkci k dispozici. Jihomoravští straníci mu ale vyjádřili podporu. „Nejsem pro to, aby v tuto chvíli předseda odstoupil. Věcí se mají řešit s odstupem. Jsem připravený navrhnout, aby se na jaře konal mimořádný sjezd, kde vše vyhodnotíme,“ sdělil nově zvolený poslanec Stanislav Juránek.