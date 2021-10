Caravaning Brno se uskuteční i letos, a to v termínu od 21. do 24. října.

Ztráta osobních kontaktů v této době nicméně potvrdila, že veletrhy jsou pro vystavovatele nepostradatelnou obchodní prezentací. „Těší nás dosavadní zájem vystavovatelů, návštěvníků a dalších odborných partnerů o veletrhy Regiontour a Go a rádi jim v příštím ročníku pomůžeme opětovně nastartovat cestovní ruch a podpoříme je v jejich aktivitách,“ sdělil ředitel projektu Petr Maliňák.

Podle mluvčího brněnských veletrhů Jaroslava Bílka je tento obor jedním z nejvíce zasažených vlivem koronavirové pandemie a jeho současná situace ukazuje, že návrat do stavu před touto pandemií bude otázkou delšího časového horizontu.

Veletrhy GO a REGIONTOUR na brněnském výstavišti. | Foto: Deník/Attila Racek

Na veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour se lidé podívají až v příštím roce. Na brněnském výstavišti se budou konat od 3. do 6. listopadu. O přesunu rozhodli představitelé společnosti Veletrhy Brno společně s oborovými svazy s ohledem na aktuální vývoj v cestovním ruchu.

