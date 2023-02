Představitelé města při přípravě plánované rekonstrukce Divadla Bolka Polívky prováděli v uplynulých měsících průzkum prostor. Zahrnoval i střešní konstrukci nad hledištěm a jevištěm divadla. Při statickém posouzení vyšlo najevo, že konstrukce železobetonových vazníků střechy nad sály divadla a kina Scala je v nevyhovujícím stavu. „Objevili jsme řadu poruch, které vznikly na základě vad při stavbě konstrukce. To, co jsme objevili, je ze statického hlediska závažné. Protože statik uznal, že jsou poruchy opravdu významné, bylo ve spolupráci s magistrátem a nájemci rozhodnuto, že se objekt dočasně přestane užívat,“ vysvětlil Ondřej Anton z Fakulty stavební brněnské techniky.

Specialisté měli současně určit, zda je možné kulturní zařízení udržet v provozu do konce sezony. „Odborníci spolu se statikem zjišťovali, jestli lze stanovit taková opatření, která by umožnila udržení obou kulturních zařízení v provozu do konce aktuální sezony. Nájemci v této části objektu, tedy Divadlo Bolka Polívky a Masarykova univerzita, byli o vzniklé situaci informovaní. Doporučili jsme jim, aby prozatím zastavili provoz,“ podotkl v uplynulém týdnu mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Kino Scala a Divadlo Bolka Polívky v Brně zavírají: havarijní stav střechy

Znovuotevření všech prostor stavbaři ve čtvrtek nevyloučili, konkrétní časový odhad však zatím známý není. Jasno by mělo být po páteční schůzce, na které experti vyhodnotí zkušební měření uplynulého týdne. „Varianta, jak prostory nadále používat, spočívá ve speciálním měřícím přístroji, takzvaném deformetru. Ten měří přes trhliny jakýkoliv pohyb konstrukce. Zároveň jsou v některých místech instalovány náklonoměry, které online měří její náklon. Měřená data se vysílají na cloudové úložiště a v případě, že by přesáhly limit, vyšle systém okamžitě varovnou zprávu klíčovým pracovníkům,“ dodal Anton.

Zřejmé proto je, že se hned v pátek divadlo ani kino otevřít nepovede. Dokončit sezonu tak, jak bylo původně v plánu, však pravděpodobně po opětovném spuštění provozu bude možné. „Jsem sice optimista, ale nechci nic předjímat. V momentě, kdy budeme znát tvrdá data, můžeme o znovuotevření rozhodnout. Nedovolili bychom si provést kroky, kterými bychom někoho vědomě ohrozili. Jako doklad bych uvedl to, že jsem si pořídil vstupenky do divadla na duben, takže se představení nebojím navštívit,“ řekl s úsměvem Ondřej Anton působící na Vysokém učení technickém v Brně.

Kasárna v Černých Polích v Brně: muniční sklad, lidé se bojí druhých Vrbětic

Podle odborníků nynější opatření garantuje, že návštěvníci a pracovníci objektů přímo ohroženi nejsou. „Speciální systém bude fungovat nadále, a to i po červnovém ukončení provozu v obou sálech. Neměli bychom ale být optimisté v tom slova smyslu, že v červnu skončí provoz a za rok ho obnovíme. Obnova bude projekčně a investičně náročná, zároveň jsme ve středu města, kde bude problematické zásobování nebo mechanizace oprav,“ upozornil Pavel Schmid z Fakulty stavební brněnské techniky.

Stavba, která zahrnuje Divadlo Bolka Polívky a v podzemí rovněž kino Scala, vznikla před pětadevadesáti lety. Z hlediska technické historie se jedná o počátky železobetonových konstrukcí v Česku. Tomu však odpovídá jak technologické provedení konstrukce, tedy kvalita betonu, tak způsob konstrukčního řešení. Důvodem nedokonalého konstrukčního řešení se tak stala doba, v níž stavba vznikala.