Ustavující zastupitelstvo v Černovicích: Quittová obhájila post starostky

V současné době tak vedení městské části hledá vhodného kandidáta, který by pískovnu nově vedl. Z předchozích dvou jednatelů nyní černovičtí radní, kteří jsou rovněž valnou hromadou firmy, slevili pouze k jednomu. „Přiznám se, že tak, jak dříve chtěli do pískovny všichni, je aktuálně velmi obtížné sehnat krizového manažera. Doba je turbulentní, proto je pro nás přijatelnější hledat jednoho člověka než dva. Ze své funkce zároveň ani nemám možnost převzít jakékoliv jejich kompetence,“ pokračovala Quittová.

O novém jednateli chce míst černovická starostka jasno co nejdříve. Ideálně do deseti až čtrnácti dnů. “Oťukáváme možné schopné lidi, kteří by se za těchto okolností vůbec do takové pozice dokázali postavit a začít podepisovat některé mandatorní výdaje potřebné k chodu pískovny. V koalici jsme se shodli na tom, že to nemůže být žádný politický nominant ze zastupitelstva. Představuji si mimobrněnského člověka, který neměl nikdy s městem spojení,“ představila svoji vizi Quittová.

Parcely u černovické pískovny budou Brna: Přijdeme o statisíce, tvrdí exstarosta

Činnost pískovny chtějí představitelé města v budoucnu částečně zachovat, v lokalitě ale zvažují také vybudování parku. Zatímco firmu vlastní městská část, pozemky pod ní spadají do majetku města i soukromníků. Za jakých podmínek by se odsvěření mohlo uskutečnit, zatím není jasné. „Připravujeme tam rozlehlý park. Většina pozemků je ve vlastnictví Brna a dává nám logiku, aby se do budoucna o dané území staralo město Brno. V tuto chvíli je sice činnost odlišná, ale teď by bylo vhodnější, kdyby aktivity spadaly pod město,“ vysvětlila ČTK brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Podle černovické starostky Petry Quittové je převedení pískovny do majetku města proces na minimálně několik měsíců. S primátorkou Vaňkovou si v telefonickém rozhovoru dosud záměr možného odsvěření pouze potvrdily. „Potkáme se a budeme řešit podrobnosti. Právně to nebude jednoduché. Nevíme, zda by vznikla nová městská společnost nebo jakou právní formou bychom docílili toho, že bychom se o danou lokalitu a dané aktivity starali my, to bude vše předmětem jednání,“ doplnila Vaňková.

Největší v Brně: část Černovické terasy se promění v nový park s divočinou

Záměr převést pískovnu do úplného vlastnictví města se však setkal s nesouhlasem opozičních uskupení. Vadí jim především rychlost, s jakou černovická koalice začala o dalším vývoji pískovny jednat. „V této situaci je potřeba nejdřív zamést stůl a zkusit dát věci do pořádku. Proto nyní debaty o odsvěření nedávají žádný smysl,“ kritizoval kroky nové vládnoucí koalice opoziční zastupitel a bývalý starosta Černovic Ladislav Kotík.

Zmíněný park, který by v lokalitě pískovny měl v budoucnu vzniknout, bude největším v Brně. Snahou je, aby prostor mezi Černovicemi, Slatinou a Tuřany navazoval na okolní krajinu i strukturu města a reflektoval pohledové vazby i okolní zástavbu. První etapa nového parku má začít vznikat v příštích letech, podle někdejšího primátorčina náměstka Petra Hladíka potrvá proměna pískovny řádově až desítky let.