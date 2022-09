Hlasování předcházela poměrně bujná debata, zatímco poprvé zastupitelé návrh neschválili, později se k němu rozhodli vrátit a rozhodnout o jeho případném znovuzařazení do jednání. Ani to se však nepovedlo protlačit. Proti udělení mimořádného příspěvku se postavilo devět zastupitelů, deset se hlasování zdrželo a sedmadvacet bylo proti. Návrh provázela dlouhá licitace. „Samozřejmě respektuji právo zastupitelů nehlasovat, ale pokud chce někdo v příštím roce hezký Festival planet, má nyní možnost to ovlivnit,“ lákala primátorka Markéta Vaňková ke stisknutí zeleného tlačítka na hlasovacích zařízeních.