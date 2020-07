Jedna z původních změn například počítala s demolicí domu číslo 1 v Bratislavské ulici, která se tak měla rozšířit. Dům však opravili, takže tam zůstane. „Současně prověříme možnost postavit na rohu ulic Příkop a Bratislavská parkovací dům,“ sdělila Pavla Pannová z brněnského magistrátu.

Nápad na postavení nového parkovacího domu se líbí i Brňanovi Marku Gregorovi. „Zatím je tam parkoviště. To je ale věčně plné. Pokud by tam stál parkovací objekt, tak se kapacita parkování v centru zase zvětší,“ uvítal muž.

Změny regulačního plánu by se podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka neměly nijak dotknout nové městské třídy, která lokalitou povede. „Její trasa však má končit v Bratislavské ulici. Nepokračovala by tak do Příční ulice, jak s tím počítá platný územní plán,“ dodal mluvčí.