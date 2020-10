Čilý ruch vládne v Kuřimi na Brněnsku před místním wellness centrem. Jeho nynějšího uzavření kvůli protikoronavirovým opatřením využilo vedení města k uspíšení prací na vybudování nového, pohodlnějšího příjezdu. Lidé se po nové cestě dostanou do wellnessu do měsíce.

V Kuřimi se aktuálně pracuje na vybudování nového příjezdu k místnímu wellness centru. | Foto: P. Ondrášek

Aktuálně se na místě před wellness centrem již pracuje. „Jde o úpravu předprostoru před vstupem do wellness centra. Starý příjezd již přestal být funkční, takže jej opravujeme. Hotovo by mělo být do měsíce," uvedl kuřimský starosta Drago Sukalovský.