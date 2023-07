U Vinohradského tunelu je v plánu průzkumná štola. Kdy by mohly začít práce?

V tuto chvíli máme dokončenou zadávací dokumentaci na průzkumnou štolu. Jelikož jsme změnili systém ražby štoly, museli jsme dokumentaci předělat. Nyní chceme co nejdříve zahájit soutěž a ideálně ještě v letošním roce práce. Průzkumná štola slouží jako podklad pro další projektovou přípravu. Má ověřit geologické poměry v tom území. Z některých studií je indikováno problematičtější zakládání tunelu.

Můžete přiblížit změnu, pro kterou jste se nakonec rozhodli?

Změny spočívají v tom, že jsme si nebyli schopní zajistit bez správního povolení přístupy k některých plochám, co byly potřeba. Nakonec se nám podařilo zajistit městské pozemky. Půjdeme do tunelů od vrchu. Je to stejné, jako třeba u pražského metra na Pankráci, kde průzkumné práce také byly vedeny z vrchu.

Jaký čas průzkumná štola zabere?

Je to záležitost zhruba roku. Náklady na štolu budou stovky milionů korun.

Co už máte připravené pro stavbu Ostravské radiály?

Nyní pokračují inženýrské práce pro dokumentaci pro územní rozhodnutí. Bude navazovat stavební povolení. Práce významně ovlivnila čtvrtá kolej přidávaná pod některé mosty ze strany Správy železnic.

Asi nejdále ke stavbě má Bratislavská radiála. Jak tam pokračuje příprava?

Stále čekáme na nový územní plán města Brna. Technicky ale máme shodu s ministerstvem dopravy, krajem i městem. A troufnu si říci, že i s většinou městských částí.

A jižní část velkého městského okruhu?

Jižní segment, který nyní nahrazuje dálnice D1, je ve studiích a projekčních pracích teprve na začátku.