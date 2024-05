Další změny dopravy v Bystrci: Obvodovou opět jen v jednom směru

Objížďka čeká od pátku řidiče mířící z centa Brna do Bystrce. Polovina křižovatky Obvodové a Přístavní bude přes víkend kvůli opravám uzavřená. Auta tudy projedou pouze v jednom směru, a to z Bystrce do centra.

Další změny dopravy v Bystrci: Obvodovou opět jen v jednom směru | Foto: Deník/Magdaléna Blažková