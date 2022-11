Dáme na vás v Brně: z takřka padesáti projektů vyberou lidé do konce listopadu

/FOTO/ Rozhodnout o budoucím rozvoji města mají Brňané do konce listopadu. Ve finálním výběru participativního rozpočtu mohou hlasovat pro sedmačtyřicet projektů, vítězné projekty do pětatřiceti milionů korun poté představitelé města uskuteční. Se všemi finálovými nápady se Brňané mohou seznámit v galerii na webových stránkách projektu, případně na panelové výstavě na náměstí Svobody. Ta v místě potrvá do 9. listopadu.

Ze sedmačtyřiceti finálních nápadů vyberou Brňané do konce listopadu ty nejlepší. | Foto: Dáme na vás