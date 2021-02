Dárci poslali pro Dětskou nemocnici v Brně neuvěřitelných 12 500 pyžam

Dvanáct a půl tisíce pyžam, ale také tisíce kusů domácího oblečení i hračky. To vše lidé poslali do sbírky, kterou pořádal brněnský magistrát pro Dětskou nemocnici. Kvůli velkému zájmu lidí tak nakonec shromažděné věci poputují i do dalších institucí.

Ve sbírce organizované brněnským magistrátem se vybralo pro Dětskou nemocnici 12 500 dětských pyžam. | Foto: Z. Kolařík

Sbírka končí v sobotu. „Původně jsme chtěli nasbírat několik pyžámek pro Dětskou nemocnici, aby měl její personál pro své malé pacienty pestrý výběr a mohl tím udělat dětem radost. Nakonec se jich podařilo vybrat tolik, že jimi můžeme vedle černopolní nemocnice podpořit i novorozenecká oddělení v Bohunicích, u Milosrdných bratří nebo na Obilním trhu, ale také dětské domovy nebo azylové domy pro matky s dětmi," uvedl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík. Pytle s věcmi kromě brněnských institucí putovaly do Tišnova či Vyškova. Dárci celkem poslali dvanáct a půl tisíce pyžam a více než pět tisíc kusů dalšího oblečení, mikin, triček a tepláků. „Kromě toho nám dárci zasílali hračky, zejména plyšové a látkové, ale objevily se i stavebnice, hry, knihy, hračky pro kojence, auta a panenky,“ dopllnil Hladík. Opravili Bakešův palác, srdce onkologického ústavu v Brně. Podívejte se Přečíst článek › Zdravotníky z Dětské nemocnice výsledky sbírky potěšily. „Nejeden balíček obsahoval pozdravy a poděkování zdravotníkům a přání brzkého uzdravení dětem. S pomocí pyžam s dětskými motivy a postavičkami hrdinů i s pestrým povlečením, které je mnohdy tematicky doplňuje, budou lůžková oddělení v mnohém připomínat dětské pokojíčky a stanou se domáckým prostředím nejen pro malé pacienty, ale i rodiče, kteří je na jejich cestě za uzdravením provázejí," uvedla zástupkyně zdravotnického náměstka pro nelékařský personál Dětské nemocnice Jana Šífová. Kromě jednotlivců se do sbírky dary zapojily i organizace. Pyžamka sbírali třeba i zaměstnanci brněnského dopravního podniku. „Za tři týdny vybrali 207 pyžamek různých velikostí. Řidiči, technici, výpravčí, lidé z kanceláří, dispečeři a další zaměstnanci buď doma posbírali kousky po svých dětech nebo se složili a zakoupili nová pyžama," popsala sbírku mluvčí dopravce Hana Tomaštíková. Neodborný test na covid: žena se vážně poranila, musela v Brně na operaci Přečíst článek › Přispěli i jihomoravští záchranáři. „Podařilo se nám shromáždit více než sto padesát nočních úborů v různých velikostech a vřelý dík patří nejen našim zaměstnancům, ale i jejich přátelům a známým, kteří taktéž pomohli. A největší poděkování si zaslouží naše kolegyně, záchranářka Katka Nedvídková, shánění pyžamek věnovala spoustu času a energie," uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová. Přispívali i lidé z dalších institucí. „Do sbírky se zapojili například farníci z katolického domu v Křižanově, zdravotnické školy, vězenkyně ze Světlé nad Sázavou, Nadace pro radost v Líšni, městské části, základní a mateřské školy, nadační fondy, různé spolky a kluby i velké firmy. Všem jim za to děkuji,“ dodal náměstek Hladík.