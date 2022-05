Místo možná i letitého soudního sporu, který by při vítězství přinesl nanejvýš morální zadostiučinění, klid zbraní. Brno odmítlo jít k soudu kvůli tomu, že mu Národní sportovní agentura nedala dotaci ve výši tři sta milionů korun na atletickou halu. Městu se původně nelíbil důvod, kvůli kterému tak agentura učinila. I přesto se radní Brna rozhodli, že do sporu nepůjdou. Projekt haly míří do šuplíku, dosud stál pětadvacet milionů korun a další ještě bude. Z opozice zaznívá k aktuálnímu stavu projektu kritika.

Konec nadějí pro atletickou halu? Zdražení Brno odmítlo, zhotovitel končí

Atletická hala v Brně



* Stánek má vzniknout v brněnských Bohunicích.

* Stavební povolení má projekt od června předloňského roku.

* Brno neúspěšně žádalo o dotaci 300 milionů u Národní sportovní agentury.

* Souhrnné náklady by se vyšplhaly přes miliardu.

* Na přípravu projektu dosud město vydalo 25,6 milionu korun, další peníze zřejmě ještě přidá.

* Brněnští radní v dubnu odmítli navýšení celkové ceny a schválili konec smlouvy se zhotovitelem.

* Ve středu radní rozhodli, že správní žalobu na agenturu nepodají.

Zda by Brnu dávalo smysl podat na agenturu správní žalobu a co by znamenalo, kdy u soudu uspělo, posuzovali právníci. V analýze upozorňovali, že dotace je nenároková. „Soud by se proto nezabýval tím, jestli nám dotace náleží, nebo ne. V podstatě by řešil pouze to, jestli jsme jako žadatel nebyli při posuzování nějak diskriminováni. Pokud bychom i tak s žalobou uspěli, dosáhli bychom jen toho, že věc vrátí agentuře k dalšímu řízení," řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Podle ní je navíc zřejmé, že by ani v takovém případě město dotaci nezískalo. „To by totiž agentura musela nejdřív změnit rozhodovací praxi, kdy uzavření smlouvy se zhotovitelem před podáním žádosti o dotaci posuzuje tak, že není naplněn motivační účinek a že se jedná o veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním trhem Evropské unie," vysvětlila Vaňková.

Správní žaloba byla pro Brno jedinou cestou, jak se proti pozastavení dotačního řízení bránit, protože se proti tomu nelze odvolat. Představitelé agentury rozhodnutí radních uvítali. „Jsme rádi, že se můžeme soustředit na podporu dalších městských projektů, než na soudní řízení. S Brnem máme úzkou spolupráci, vedení města v čele s primátorkou Vaňkovou je v oblasti sportu velmi aktivní a je nejúspěšnějším čerpatelem našich dotací z celé republiky," uvedl mluvčí agentury Jakub Večerka.

Jak už Deník Rovnost informoval dřív, důvodem zastavení řízení bylo uzavření nezvratného závazku se zhotovitelem, kdy stavba nebyla ve smlouvě podmíněna dotací, a nedoložení platného položkového rozpočtu. Agentura podle mluvčího Večerky nemůže poslat peníze, protože nezná podrobně rozepsanou cenu, za niž hala vznikne. Brno se totiž s vybranou firmou dohodlo, že kromě výstavby zajistí i veškerou administrativní přípravu.

Smlouva o dílo mezi ním a městem skončila k 17. květnu. Stavebník ještě předtím navrhl kvůli nárůstu cen komodit a prací navýšení částky za halu o 186 milionů korun bez daně. V souhrnu by to náklady dostalo přes miliardu. Radní zdražení projektu odmítli. Se zhotovitelem ještě jednají o dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby.

Opoziční zastupitel René Černý upozornil, že celý záměr vzešel už od minulé koalice končící na podzim 2018. Ještě předtím ale vybrala zhotovitele a projekt připravila tak, že hala měla být podle Černého hotová už loni. „Stačilo pouze v projektu pokračovat. Od té doby se ale nestalo vůbec nic. Šlo o promrhaný čas," kritizoval Černý.

Dosud na projekt padlo pětadvacet milionů korun. Peníze putovaly na technickou studii, průzkumné práce, dokumentaci, poradenské a právní služby. Další peníze ještě poputují na konečné vypořádání se zhotovitelem. O jak velkou částku půjde, zatím není jasné.