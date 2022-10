Ta je až do úterý kvůli výluce traťové koleje zavedená z Brna do Kojetína, zbytek cesty absolvují lidé vlakem. Na organizaci náhradní dopravy se ale již od začátku výluky snáší vlna kritiky, zejména pak ve špičkách, které panují v pátek a v neděli odpoledne. Zatímco si někteří cestující stěžují na nedostatečný komfort a přetlak pasažérů, RegioJet argumentuje nedostatkem řidičů.

Jedním z cestujících, kteří náhradní autobusovou dopravu v pátek využili, byl Ondřej Pšenica. „Přišel jsem na nádraží, o výluce jsem věděl. Na nádraží stály dva autobusy, poměrně zaplněné. Pobíhala tam slečna v oranžové vestě, která vypadala velmi vystresovaně a stále něco řešila. Do toho se jí pořád někdo z davu ptal, čím má jet nebo co má dělat, ona už je odmítala. Lidé se sebe ptali navzájem, zda taky čekají na spoj, aby počkali společně. Slečna nakonec volala do davu, že v autobuse do Vyškova jsou ještě místa na stání, ať tam lidé jdou,“ popsal svou zkušenost mladý muž.

Nové využití pro kamenolom v brněnském Komíně: bytovka ve tvaru U, podívejte se

Několik minut po čase pravidelného odjezdu se autobusy zcela naplnily, Pšenica však zůstal venku a s dalšími cestujícími očekával, co bude dál. „Čekali jsme asi do času patnáct minut po pravidelném odjezdu, pak přijely další dva autobusy. Přívětivý řidič jen ironicky bědoval nad tím, kolik nás je a radil, ať si otevřeme okna, protože tu není klimatizace, kontrola jízdenek samozřejmě neprobíhala. Já jsem chytl místo na sezení, ale přes deset lidí ne. Nutno říct, že od přestupu na vlak všechno probíhalo dobře, byl přistaven posilový vagón a kupé jsem měl pro sebe. Vlak dojel plus mínus na čas,“ svěřil se redaktorce Deníku Rovnost.

Řada cestujících rovněž popisovala mnohem horší zkušenost. „Docela nepříjemně mě překvapilo, že už ve čtvrtek jelo málo autobusů na to, kolik na ně čekalo lidí. Byli jsme tam nacpaní jako sardinky, polovina musela celou cestu stát, což během hodinové cesty není úplně pohodlné,“ povzdechla si před pár dny třeba studentka Tereza Kręželoková.

O cizí kolo se postarám lépe, hájil krádež zloděj v Ivančicích

Současně podotkla, že mezi stojícími cestujícími byla řada penzistů. „Řidič byl nepříjemný a jel jako šílený. Při minulých výlukách přitom koordinátoři jasně říkali, že všichni musí mít místo k sezení, jinak je nebude možné přepravit. Navzdory tomu tam stálo klidně dvacet nebo třicet lidí a nikdo to neřešil,“ pokračovala mladá studentka.

Podle zástupců společnosti RegioJet nelze s přesností říci, kolik lidí v uvedenou dobu na jejich spoje na brněnském hlavním nádraží čekalo. Někteří totiž jeli s jejich firmou, další pak s Českými dráhami. „Nelze tedy určit, kolik lidí čeká na RegioJet a kolik na České dráhy,“ argumentovala mluvčí firmy Alexandra Janoušek Kostřicová.

Přiznala však, že kapacita náhradní autobusové dopravy nebyla zejména v páteční špičce dostatečná. Nutnost stání pak obhajovala konkrétními typy vozidel. „V některých případech bohužel došlo k tomu, že počet míst v autobusech nebyl dostatečný. Jednalo se o nejvytíženější spoje v pátek. Situace se dotkla jednotek cestujících, kteří pak byli přednostně usazeni ve spoji následujícím. V uličkách autobusů je možné stát pouze v případě, že je na to vůz konstruován a schválen,“ doplnila Janoušek Kostřicová.