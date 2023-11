Špitály v jihomoravské metropoli tak v příštích měsících čeká postupný útlum plánovaných zákroků. Poté, co čekací lhůty na některé operace výrazně prodloužila pandemie koronaviru, zkomplikuje situaci ještě delší čekání než doposud. „Časové období se nedá přesně určit, může být různé u různých druhů zákroků,“ vysvětlila Šromová.

Ve fakultní nemocnici v brněnských Bohunicích plánují omezení elektivní péče zatím pouze v mírnějším rozsahu a s ohledem na skutečnost, že ke konci roku provádějí lékaři podobných zákroků standardně méně. Proto tam aktuálně s výraznějšími negativními dopady nepočítají.

K nejsložitějším zákrokům patří výměna kyčelního kloubu

„Horší je, že dosud neznáme pravidla pro příští rok, tedy provozně standardní měsíce, a to především, kolik lékařů a v jakém spektru bude ochotných sloužit přesčasy nad rámec sto padesáti hodin. To je zcela zásadní pro zabezpečení provozu jednotlivých zdravotnických úseků, ale i nemocnice jako celku,“ přiznala mluvčí špitálu Lenka Martinková.

Mezi nejčastěji poptávané plánované zákroky patří dlouhodobě celkové výměny kyčelního a kolenního kloubu, korekční operace nebo operace plochonoží. Už nyní se přitom čekací lhůty pohybují od půl roku do dvou let, a to v závislosti na nemocnici. Pacienti se tak s bolestmi potýkají i desítky měsíců. „Na výměnu kyčle čekám od covidu,“ svěřil se třeba penzista Karel Martiník.

Pokrok u tunelu VMO pod brněnskými Vinohrady. Projekt průzkumné štoly je hotový

Pro vedení Jihomoravského kraje je v současné době prioritou zejména zajištění akutní péče. „Bohužel se budeme v nemocnicích muset vypořádat s odložením některých plánovaných zákroků. Klíč k řešení této situace leží v rukou vlády a věříme v brzkou dohodu, která zajistí stabilní fungování zdravotního systému,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek.