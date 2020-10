Posezení na venkovních zahrádkách si užívá s oblibou velmi často. Letos v létě na nich dokonce studentka Lucia Zubková strávila téměř všechny večery na Moravském náměstí v centru Brna. Po nedávném rozhodnutí představitelů radnice Brna-středu je využije až do konce tohoto měsíce. „Dokud vydrží hezké počasí, budu i nyní v říjnu dávat přednost sezení venku než uvnitř,“ podotkla mladá žena.

Zástupci městské části reagovali na současná omezení související s koronavirovou nákazou. „Chceme rychle pomoct restauracím a dalším podnikům s občerstvením. Místa na zahrádkách jim mají pomoci obsloužit přes den víc zákazníků, kteří se navíc na čerstvém vzduchu mohou cítit bezpečněji,“ vysvětlil starosta Brna-středu Vojtěch Mencl.

Prodloužení provozu restauračních zahrádek do konce měsíce se automaticky týká všech majitelů, kteří mají pro jejich umístění platné povolení. „Nemusí to chodit nikam ohlašovat, ani o něj žádat na úřadě,“ doplnila mluvčí radnice Brna-středu Kateřina Dobešová. V předchozích letech mohli lidé na zahrádku zamířit většinou jen do konce září.

Prodloužení povolení restauračních zahrádek



Týká se venkovních restauračních posezení na území Brna-středu, které mají vydané platné povolení od radnice Brna-středu.



Doba jejich umístění nyní platí do konce října místo původního konce září.



Majitelé podniků ho nemusí nikam ohlašovat, ani o něj žádat na úřadě.



Za delší provozování jejich majitelé nic neplatí.



Pomoci má restauracím a podnikům s občerstvením, aby jejich zaměstnanci přes den obsloužili víc zákazníků.



Pro pohodlí hostů mohou provozovatelé podniků nově používat ohřívače vzduchu.

Úředníci Brna-středu evidují na území městské části zhruba čtyři sta venkovních posezení. Už na jaře jim zástupci města kvůli koronaviru odpustili pro letošek poplatky za jejich umístění

Restauratéři považují prodloužení za vstřícný krok, jeho efekt ale podle některých z nich zůstane kvůli počasí velice omezený. „Jedná se o hezké gesto, kterého si vážíme, ale příští týden zahrádku balíme, už je to jenom křeč. Nemá to cenu, ještě se nám nachladí personál, ven by si stejně sedlo jen pár zoufalých otužilců, kteří by klepali kosu,“ zhodnotil majitel podniku Štatl na náměstí Svobody Pavel Podsedník.

Podle manažera provozů Výčep Na Stojáka Marka Sigmunda o výhodnosti delšího ponechání zahrádek rozhodne počasí. „Za prodloužení jsme rádi. Pokud ještě budou hezké dny, určitě nám to velmi pomůže, přijdou hosté, kteří mají rádi venkovní prostory,“ řekl Sigmund.

Na chladnější říjnové počasí mohou restauratéři nově reagovat umístěním ohřívačů vzduchu na venkovní posezení. Jejich použití povolili zástupci Brna-středu. Pro studentku Alžbětu Cutákovou se jedná o další důvod, proč sedět i v říjnu ve vnější části podniku. „Je tam příjemný čerstvý vzduch a často i menší hluk než uvnitř. Kavárny navíc mají často pro zákazníky připravené deky, takže není nic hezčího, než se zabalit do tepla a užívat si podzim s dobrou kávou,“ upozornila mladá žena.

Ekonom Petr Pelc hodnotí krok představitelů Brna-středu jako momentálně nejlepší možný pro provozovatele podniků. „Kvůli koronavirových opatřením pro ně současná doba není příznivá. Zvažují, jak ještě venkovní zahrádky využít a tohle jim usnadní rozhodování. Zda se provozovatelům tento krok vyplatí, záleží na počasí, protože v říjnu už je počasí proměnlivé,“ poznamenal Pelc.

OLDŘICH HALUZA, PETRA ŠEBKOVÁ