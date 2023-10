Co nejrychleji chce vedení Brna zbourat fotbalový stadion za Lužánkami. Podle radního Tomáše Aberla už mají platný demoliční záměr. K brzkému stržení legendárního areálu je tlačí posudek statika.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková mluví o plánech na stavbu fotbalového stadionu. Místo za Lužánkami bude na výstavišti. | Video: Deník/Terezie Sekáčová

Demolice má začít v polovině příštího roku. Rozhodnutí padlo po jednání magistrátního odboru sportu. Důvodem je tristní statika a havarijní stav některých tribun. Jsou v tak špatném stavu, že by dokonce mohly ohrozit životy obyvatel. Na rozhodnutí upozornila Česká televize.

„Chystáme se ke zpracování projektu na demolici stadionu. Máme platný demoliční výměr. Pokud všechno dobře půjde, mohli bychom s bouráním začít v polovině příštího roku, ale to je zatím pouhý odhad,“ řekl Deníku brněnský radní pro sport Tomáš Aberl. Jak dlouho likvidace potrvá, zatím není jasné.

Brzkou demolici doporučil expert z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně Pavel Schmid. Ve svém posudku uvedl, že po provedení komplexní diagnostiky vykázala stavba velmi závažné poruchy.

„Podstatné vady odhalily, že beton v železobetonových konstrukcích je ve špatném stavu nejen na povrchu, ale i uvnitř. Povedlo se odhalit procesy, které vedou ke změně pH betonu a ztrátě pevnosti. Tento proces nelze zastavit,“ uvedl před nedávnem Schmid.

Jedinou akcí, která se za Lužánkami za posledních dvaadvacet let uskutečnila, bylo loučení s kariérou známého fotbalisty Zbrojovky Brno Petra Švancary. Ten o demolici stadionu a jeho možném přesunu původně nechtěl slyšet, posléze však otočil.

„Za Lužánky jsme zamáčkli slzu. Paní primátorka si se mnou zkusila hodně. Nejsem s tím vyrovnaný, ale jde mi o stadion. Rozumově a aby stadion vznikl, dává výstaviště smysl. Jasně že dostáváme bídu za to, že jsme všechno možné změnili směrem k velodromu. Soudní spory ohledně Lužánek ale nejsou ještě definitivně vyjasněné," reagoval v týdnu při akci Deníku s názvem Setkání s primátorkou.

Nový fotbalový stánek, který má vzniknout v místě současného velodromu u brněnského výstaviště, by měl dle Švancary potenciál hostit zápasy české fotbalové reprezentace. Stát bude navíc v blízkosti již rozestavěné multifunkční haly. „„Věřím, že v Brně by byl vyprodaný skoro vždycky,“ podotkl Švancara.

S bleskovým vznikem nového fotbalového stadionu ale v Brně nepočítají. Prioritou je nejdříve dokončení multifunkční haly, která má být hotová za více než tři roky. Teprve poté přijde řada na fotbal. „Od určení místa pro multifunkční halu do poklepání základního kamene uplynulo čtyři a půl roku. Máme alespoň dostatek času na to, aby mělo město na fotbalový stadion dostatek peněz,“ sdělila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Do té doby čekají nynější stadion v Srbské nutné úpravy. V opačném případě by brněnské Zbrojovce hrozilo, že své domácí zápasy nebude mít kde hrát. S modernizací počítá radní Aberl v příštím roce, konkrétně od začátku dubna do konce srpna. Pokud by fotbalisté Zbrojovky hráli na přelomu května a června baráž o postup do první ligy, znamenal by úspěch odsunutí termínu na stejné období v roce 2025.

Úpravy zahrnou nový povrch z přírodní trávy, současné prostory tvořené kamenivem a zeminou nahradí umělý travní koberec. Ten bude využitelný například pro výběhové zóny i tréninkové plochy. Projekt zároveň počítá s novým zavlažovacím a ohřívacím systémem, výměnou odvodňovacích žlabů a osazením nových fotbalových branek i betonových obrubníků. Novinkou budou akumulační nádrže, které zachytí dešťovou vodu a využijí ji k zavlažování přírodního trávníku.

Hřiště má po rekonstrukci splňovat nové požadavky určené Fotbalovou asociací České republiky a Ligovou fotbalovou asociací. Pokud by areál požadavky nesplňoval, nemohl by hostit utkání nejvyšší fotbalové soutěže ani mezinárodní zápasy. O úpravách zázemí stadionu budou radní teprve jednat.

„Strach, že nebudeme mít kde trénovat, je veliký. Musí se řešit hrací plocha, která není nastavená podle parametrů. Zázemí pro sportovce je aktuálně nevyhovující, takže kdybychom chtěli pořádat nějaká mezinárodní utkání, jako v loňském roce kvalifikaci na mistrovství Evropy do jednadvaceti let, musíme splnit aktuální mnohem přísnější podmínky. Obnovit je nutné i zázemí pro fanoušky, tedy parkování nebo přístup. Pokud chceme hrát první ligu nebo Evropský pohár, je rekonstrukce naprostou nezbytností,“ vysvětlil Deníku nedávno sportovní manažer Zbrojovky Zdeněk Psotka.