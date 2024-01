Obří nůžky se od sobotního rána na D1 zakusují do dálničního mostu přes Havránkovu ulici v Brně. Stavbaři jej o víkendu zbourají.

Bourání mostu na D1 u Brna. | Video: Deník/Michal Hrabal

„Ustoupí novému širšímu mostu, který ponese tři jízdní pruhy ve směru na Prahu," zmínil na stavbě mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Jedná se o součást stavby rozšiřování D1 v úseku mezi 194. a 196. kilometrem na šestipruh, jde o jeden z nejvytíženějších dálničních uzlů v České republice. Omezení přímo na D1 se kvůli demolici mostu pro řidiče nemění. „Stále jsou průjezdné dva pruhy pro každý směr," podotkl Rýdl.

Druhá část mostu VMO v Brně pohledem z dronu: nosníky hotové, začne betonování

Po dobu víkendových demoličních prací je uzavřená Havránkova a Kšírova ulice. „Začali jsme v uzávěrou v sedm hodin ráno. Připravili jsme takzvané šotolinové lože, abychom těmi troskami nepoškodily silnici. Budeme pracovat nonstop včetně nočních hodin," přislíbil Rýdl.

Bourání mostu má být hotové nejpozději do nedělních sedmi hodin večer. „Celý most bude zdemolovaný těžkou technikou, sneseme jej za šestatřicet hodin. Most poté okamžitě předrtíme a materiál použijeme zpátky do tělesa dálnice. Oddělíme železo a beton. Beton použijeme zpátky do násypu, železo zrecyklujeme," popsal postup hlavní stavbyvedoucí Jan Dokoupil ze společnosti MI Roads.

Nový most bude podle něj zprovozněný 15. září letošního roku.

Demolice dálničního mostu v Brně. Jedná se o součást stavby zkapacitnění D1 mezi 194. a 196. kilometrem.Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Rozšiřování D1 mezi 194. a 196. kilometrem potrvá téměř dvě a půl stavení sezony. „Nyní pracujeme na straně ve směru na Prahu. Až budeme v závěru letošní stavební sezony hotoví, převedeme veškerou dopravu na novou polovinu dálnice, kterou teď stavíme. Pak začneme demolovat a stavět druhou část. Celé je to naplánováno tak, abychom v červnu 2025 měli šestipruhou dálnici, včeně mostů, které budou mít životnost sto let," oznámil mluvčí Rýdl.