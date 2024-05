/FOTO, VIDEO/ Nádražní budovy v brněnském Králově Poli, které postavili na začátku padesátých let minulého století, jsou minulostí. Dělníci je tento týden srovnali se zemí. „Všechno už bude zbouráno. Nechávali jsme si trochu rezervu, ale je pravda, že demolice jde rychleji," sdělil ve středu odpoledne správce stavby královopolského nádraží Martin Hofírek ze Správy železnic.

Demolice nádraží v Králově Poli: budovy jsou zbourané, na řadu přijdou kryty | Video: Deník/Terezie Heinz

Původně byl předpoklad, že demolice všech tří nádražních budov potrvá až do pátku. „Od čtvrtka by mělo začít třídění suti a odvozy na recyklační základnu materiálu. Od příštího týdne by mohlo začít bourání stropů nad bunkry. Zároveň by se měl příští týden materiál začít recyklovat, což by mělo trvat do konce příštího týdne," popsal Hofírek další postup bouracích prací.

Demolice má být hotová do 20. června. Bourání podzemních krytů zabere nejdelší čas. „Nová budova by se měla začít stavět na přelomu června a července letošního roku," zmínil Hofírek. Cestujícím nové prostory začnou sloužit koncem příštího roku.

Po dobu stavby musí cestující počítat s omezením. Začalo od 15. května, kdy byl zprovozněn provizorní přechod a provizorní čekárna. Zhruba o tři sta metrů se lidem zvýšila dochozí vzdálenost na nástupiště číslo 2 a 3. Frekvence vlaků se změnila z obvyklého čtvrthodinového taktu na půlhodinový.

Nové prostory pro cestující budou zahrnovat halu, čekárnu, toalety, prodejny lístků a úschovné boxy pro zavazadla. Všechny plně bezbariérové. V novém objektu Správa železnic počítá také s komerčními prostory, jako jsou prodejny a prostory pro občerstvení.