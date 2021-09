Demolice u Brněnské přehrady: naposledy si prohlédněte hasičku, než půjde k zemi

Demolice čeká v září hasičskou stanici u Brněnské přehrady. Nahradí ji nový areál, na místě vyroste do tří let. Do té doby využijí hasiči dočasnou stanici složenou z dvanácti provizorních kontejnerů a garáže v Žebětíně.

Hasičská základna u Brněnské přehradě půjde k zemi. Letitý objekt, který znali všichni návštěvníci přehrady, čeká demolice. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Důvodem demolice je dezolátní stav původní stanice, kterou hasiči sdíleli s policisty. „Moderní areál zahrne čtyři velká stání včetně mycího boxu a dvě menší. Počítáme s navýšením počtu zásahových vozů. Současná stanice je umístěná ve svahu a disponuje suterénem a přízemním podlažím. V nové budově přibude další patro,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Hasiči využijí také moderní školící místnost, chemickou dílnu pro plnění dýchací techniky nebo prostor k výcviku nad volnou hloubkou. „Vždy nám říkali, že máme dávat pozor na zloděje, mrzí mě, že teď o hasiče dočasně přijdeme. Jsem s nimi velmi spjat, několikrát mi pomohli například s organizací různých akcí nedaleko přehrady. Při loučení měli někteří hasiči dokonce slzy v očích,“ litoval Lubomír Strážnický, který u brněnské přehrady vlastní chatu. Betonují přesypané části tunelu: podívejte se, jak pokračují práce na Žabovřeské Přečíst článek › Prostor loděnice, který dělníci částečně zrekonstruovali už dřív, zůstane stejný. Hasičská stanice Brno-Přehrada je jednou z pěti brněnských. Jedná se o stanici typu P2, kdy na směně slouží osm hasičů. Byla otevřena roku 1958 jako první pobočná stanice v Brně. Zpočátku byla pouze sezónní, na začátku sedmdesátých let se začala v akci „Z“ stavět nová stanice společná i pro Veřejnou bezpečnost. VIDEO: Pobodání na lávce v Brně natočily kamery, poznáte důležitého svědka? Přečíst článek › Celoroční provoz zahájili hasiči v roce 1977. V současné době je v zásahovém obvodě stanice například hrad Veveří, brněnská zoo, letiště Brno-Medlánky a hojně navštěvovaná rekreační oblast v okolí vodní nádrže. Stanice se specializuje na zásahy spojené se záchranou zvířat a vzhledem ke své poloze také na práci na vodě a ledu. V uplynulém roce tam hasiči evidovali 469 zásahů.



e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátníe-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu