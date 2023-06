Podle mluvčí městské části Brno-střed Kateřiny Dobešové dosud nebyla demonstrace oficiálně ohlášená. Zatím tedy není jasné, kdo za akcí stojí. „Oslovila nás skupina obyvatel, že by chtěli uspořádat demonstraci Za bezpečné Brno. Mělo by se jednat o demonstraci za změnu migrační politiky České republiky a zvýšení bezpečnosti občanů. Zatím je to však v jednání. Svolavatel má povinnost oznámení o konání shromáždění doložit písemně, a to se zatím nestalo,” uvedla Dobešová. Vedení městské části zatím neví ani to, o jak masovou akci by se mělo jednat.