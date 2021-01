Při poklidné akci u Janáčkova divadla shromažďovali podpisy za vznik hnutí, které by prosazovalo dodržování základních práv i v různých krizích.

Podle organizátora Martina Ioan Košťála by vláda měla respektovat zásadu přiměřenosti. "Není to protest proti rouškám, proti vakcíně nebo proti něčemu, ale shromáždění lidí, kteří by se chtěli podílet na pozitivní věci," uvedl Košťál.

Tisíce lidí v neděli protestovalo proti vládním opatřením, která souvisejí s koronavirovou pandemií, na Staroměstském náměstí v Praze. S projevem vystoupil vedle zástupců podnikatelů, umělců, lékařů či studentů i bývalý prezident Václav Klaus, který odmítl povinné očkování proti Covidu-19. Policie označila shromáždění za poklidné, zjištěná porušení opatření nahlásí správnímu orgánu.