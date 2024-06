/FOTO, VIDEO/ Jsme jedna smečka. Tak zní nový slogan brněnské zoologické zahrady, který tamní zástupci hrdě představují na premiérovém Dni smečky. Slunečného sobotního počasí dorazily do zoo využít stovky návštěvníků, dětský jásot je slyšet takřka u každého výběhu.

Den smečky v brněnské zoo. | Video: Deník/Terezie Heinz

Na minutu přesně v půl dvanácté před polednem začíná ve velbloudím výběhu jedno ze sobotních komentovaných krmení. „Pojďte sem koťátka, pojdťe za mnou,“ snaží se velbloudy odlákat chovatel Marek. V ruce drží velkou fialovou gumovou kouli prošpikovanou čerstvě utrženými bukovými větvemi.

Desítkám přihlížejících diváků v záchvěvu upřímnosti přiznává, že krmení velbloudů příliš v lásce nemá. To kvůli jejich náruživosti, s jakou se na přichystanou potravu sápou. Proto se je zároveň zprvu snaží odlákat pryč, aby mu zvířata nedopatřením neublížila.

A úspěšně se mu to daří. Zatímco skupinu čtyř velbloudů zaujala jedna z větviček, kterou jim chovatel hodil, přechází muž na druhou stranu výběhu a triumfálně zavěšuje kouli s potravou na stromě. Napětí a zvědavost lidí, zda to dokáže, by se téměř dalo krájet.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz



Komentovaná krmení však zdaleka nejsou jedinou aktivitou, kterou si v sobotu návštěvníci zoologické zahrady vychutnávají. Kromě zvířecí podívané čeká na děti také speciální soutěžní stezka. „Za vyluštění tajenky získá každý účastník odměnu. V závěrečném slosování všech správných odpovědí se hraje o celoroční permanentku do Zoo Brno,“ láká zájemce mluvčí zahrady Věra Müllerová.

Lvi, kapybary, žirafy i zebry. Množství chovaných zvířat se v sobotu rozhodlo potěšit návštěvníky tím, že si příjemného počasí užívají ve venkovních částech svých výběhů. „Přišli jsme se čtyřmi vnoučaty, viděli jsme lemury a teď jsme se byli občerstvit. Zatím jsme maximálně spokojení,“ pochvalují si víkendový výlet manželé, kteří se představují jako Jaroslav a Jitka.

Hladové krky zasytí na vrcholu Mniší hory hned několik stánků s dobrotami, na oběd lidé hojně využívají také legendární restauraci U Tygra při vstupu do zoo. Populární je zejména takzvaná rolovaná zmrzlina, kterou zmrzlinář připravuje přímo před lidmi.

Jednou z pomyslným třešniček na dortu celé události je představení nového vizuálního stylu brněnské zoo. Ten svým sloganem „Jsme jedna smečka“ připomíná název samotné akce. „Popravdě jsme netušili, že dnes takový Den smečky je, překvapilo nás to. Program nás ale baví,“ zhodnotila například Brňanka Ivana Nováková.

Pozornost přitahuje rovněž nafukovací planeta, roztoč nebo speciální indiánská vesnice. U týpí se děti předhánějí, kdo se do jeho útrob vejde dříve. Odpoledním zpestřením je navíc AZ-kvíz na cestách s jeho oblíbeným moderátorem Alešem Zbořilem. „Jedná se o přátelský souboj brněnských smeček, herců, vědátorů nebo kreativců,“ vyjmenovává mluvčí brněnské zoo Věra Müllerová.