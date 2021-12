Žádosti mohou zájemci posílat od 3. do 31. ledna. K dispozici budou obecní byty v ulicích Bayerova, Josefská, Masarykova, Orlí, Solniční a Tučkova. Přihlášku do výběrového řízení pošle například Jakub Král. „Sice si teď s přítelkyní pronajímáme byt, pokud by se na nás ale usmálo štěstí, získali bychom bydlení, které si zařídíme podle našich představ. Takhle městu pomůžeme tím, že se o opravy nebudou muset starat,“ zamyslel se mladý Brňan.