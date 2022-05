Momentálně v areálu řádí těžká technika. S její pomocí dělníci dokončují demolice. „Zůstane tam jen obvodové zdivo, které poslouží místo oplocení," zmínil mluvčí města Jakub Hnát.

Představitelé Rosic už získali veškerá potřebná povolení. Chystají výběr firmy, která areál přemění do nové podoby. Do stavby by se mohla pustit ještě letos. „Práce se dají teoreticky stihnout za dvě stavební sezony. Jejich začátek připadá v úvahu na podzimu, letos by se proto mohly stihnout udělat výkopové práce," sdělila místní starostka Andrea Trojanová.

Zda se do stavby dělníci vůbec pustí a případně kdy přesně, bude záležet na výběru zhotovitele. Tamní zastupitelé se loni v září usnesli, že město na vybudování areálu koupaliště a doprovodných staveb vynaloží maximálně pětasedmdesát milionů korun bez daně. Ze záměru vypustili nejvíce zbytné položky, například tobogán nebo skokanský můstek.

„Kromě toho, že se tím ušetři přímo na výstavbě daných prvků, nemusíme navíc vanu bazénu kopat tak hluboko, což ušetří další miliony," poznamenal Hnát.

Do hledání stavební firmy se Rosičtí pustí v době rostoucích cen stavebních materiálů a prací. I proto přistupuje k záměru opatrně opoziční zastupitel Petr Sůkal.

„Ještě před rokem bych projekt podporoval na sto procent. Ale ve světle situace ve stavebnictví a dalších nejistot je otázkou, zda se do něj teď pouštět. Můžeme se vystavit zbytečnému riziku, protože nejde o zajištění nezbytných potřeb, jako jsou třeba základní škola nebo čistička odpadních vod," vysvětlil Sůkal.

Budoucí podobu koupaliště navrhli před pěti lety Lukáš Fišer a Kristýna Shromáždilová, kteří uspěli v městem uspořádané architektonické soutěži na řešení rekonstrukce areálu. Autoři svůj projekt s ohledem na navržený tvar a přírodní charakter koupací části nazvali Zátoka Rosice. „Počítáme s plnohodnotným koupalištěm – kromě samotných vodních prvků tam plánujeme hřiště na pétanque, volejbal nebo vodní svět," doplnil Hnát. Areál má dostat celoroční využití.

Starostka Trojanová upozornila, že celý projekt zahrne revitalizaci širšího území než pouze samotného koupaliště. „Patří do něj také dvě parkovací plochy, stezka podél Říčanského potoka k zimnímu stadionu nebo parkové úpravy kolem cesty," vyjmenovala.

Koupaliště nefunguje od roku 2012, kdy muselo zavřít své brány kvůli nevyhovujícímu technickému stavu bazénového tělesa i dosluhující technologii čištění vody. Přípravu projektu jeho přeměny komplikovala skutečnost, že pozemky okolo bazénu nepatřily městu, ale státním organizacím.