/HISTORICKÁ FOTOGALERIE UVNITŘ ČLÁNKU/ Ve středu uplynulo přesně deset let ode dne, kdy shořela část tržnice v Olomoucké ulici v Brně. Na místě zasahovalo přes 150 hasičů, s ohněm bojovali celou noc.

Požár tržnice v Olomoucké ulici v Brně. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Ze střechy šlehají několikametrové plameny. Do vzduchu se valí mraky dýmu. Ozývá se křik, lidé vybíhají z hořících hal, nebo se do nich vracejí. Nikdo neví, kolik jich je stále uvnitř. To přesně před deseti lety zažili lidé v Olomoucké ulici v Brně. Při ničivém požáru tehdy lehlo popelem šest z jedenácti hal tamní vietnamské tržnice.