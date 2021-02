Chlapci z oddílu hledají podle něho pocit sounáležitosti, v mladším věku je baví různé táborové hry, později ocení možnost „úniku“ od starostí všedního dne. „Jde o pohodu v kruhu přátel, kde nejsou rozptýleni technikou a necítí kolem sebe neustálý dozor rodičů, nebo společnosti celkově,“ uvažuje Krchák. V rozhovoru pro Brněnský deník Rovnost prozradí, kdo je mu největší oporou, jak lze dobývat hrad bez hradu ale i to, jaká místa v Brně hodlá ukázat své dceři.

Kdo vás přivedl k lásce k přírodě a turistice?

Rodiče. Nechtěli, abych celé dny proseděl u počítače.

Kam vás rodiče brali na výšlapy? Co vás na pobytu venku těší ze všeho nejvíc?

S rodiči jsem moc na výlety nechodil. Spíš to brali tak, jako asi spousta rodičů. Měli doma u počítače sedícího floutka bez kamarádů a zeptali se sami sebe, kde si oni tenkrát ty kamarády našli. Pořád ještě si spousta dnešních dospělých řekne, že v Pionýrovi. Vím to, protože velká část nových kluků, kteří k nám zavítají, je u nás ze stejného důvodu, jako já tenkrát.

Jak dlouho vedete Hvězdu Severu? Kolik je v oddíle dětí a mladých lidí?

S dvouletou přestávkou to bude už třináct let, co jsem se začal podílet na vedení oddílu. Hlavním vedoucím jsem jen posledních pár let. V oddíle máme přes třicet dětí.

Jak ovlivnily dění v oddíle současná vládní opatření? Setkáváte se on-line?

Scházet se bohužel nemůžeme, ale jednou týdně máme online schůzky. Není to úplně jednoduché, turistika po internetu moc nefunguje, ale máme skvělý tým vedoucích, kteří se s tím snaží poprat.

Co uděláte jako první, jakmile se opatření rozvolní?

Nemáme vymyšlený nějaký speciální scénář. Víkendové akce se kvůli ubytování plánují i rok dopředu a termíny už většinou nejde změnit. Takže první setkání bude nejspíš na pravidelných schůzkách během týdne.

Co se vám loni podařilo uspořádat, jaké akce jsou oblíbené a vyhledávané?

Samozřejmě největší akcí roku je letní tábor. Ten se naštěstí mohl konat bez omezení. Další oblíbené akce jsou sjíždění řeky Vltavy a Dobývání hradu, což je akce, na kterou zveme i kamarády a sourozence našich členů.

Kde se Dobývání hradu koná a v čem spočívá?

Dříve jsme jezdívali na hrad Lísek na Vysočině. Ten je ale trochu z ruky a proto nyní volíme například Babí lom, nebo lesy kolem Níhova a Řikonína. Takže paradoxně se akce Dobývání hradu musí obejít bez hradu. Na akci hrajeme hlavně bojové hry s meči, štíty a papírovými koulemi. Samozřejmě, že vše je vyrobené z kartonu, miralonu a jiných, bezpečných materiálů. Kluci se vždy moc těší a proto pozvou i své kamarády, takže je to i taková prezentace oddílu přímo dětem.

Kdo vám nejvíce pomáhá?

Naštěstí máme skvělý tým vedoucích. Vlastně celá činnost stojí na Martinu Fišlovi, který oddíl založil a je to taková jeho druhá rodina. Technickou podporu nám poskytují páni inženýři Marek Jantač a Jan Kirchner, kteří oddílem prošli jako kluci a nyní pomáhají, když je třeba, například s přípravou tábořiště. Martin Zbahna je zase náš užitečný dopravce, díky práci v autobusové dopravě. S programem nám pomáhají hlavně starší chlapci v oddíle, kteří tak mohou realizovat své nápady. Jsme rádi, že díky tomuto týmu nemusíme do svých řad zvát někoho „cizího.“

Baví dnešní děti turistika?

Děti jsou stejné jako dříve. Jen se změnilo prostředí a přístup. Myslím si, že je hlavní dětem ukázat, co může turistika nabídnout a že to není jen trmácení se po kopcích s batohem na zádech.

Co na turistice baví děti? Potřebují cestu nějak ozvláštnit, udělat dobrodružnou? Vybrat zajímavý cíl?

Samozřejmě, že cesta za pokladem po stopách Yettiho, který za sebou trousí čokoládové mince a koho uvidí, ten se promění v kámen, je pro mladší kluky naprosto strhující. Když ale vyrostou a přijde puberta, už je něco takového nepohltí. Pak už jde spíše o tu pohodu v kruhu přátel, kde nejsou rozptýleni technikou a necítí kolem sebe neustálý dozor rodičů, nebo společnosti celkově.

Máte další koníčky, nebo všechen volný čas vezme práce pro oddíl?

Před necelým rokem se mi narodila dcera, takže nyní volný čas věnuji jí. Uvidíme, jak se podaří čas rozvrhnout "po koroně."

Plánujete, že dceři předáte lásku k turistice? Předpokládám, že ano…která místa jí ukážete jako první?

Bydlíme v Komíně, takže první bude asi brněnská přehrada, hrad Veveří a okolí Medlánek, myslím, že hezká místa jsou všude, není třeba jezdit nikam daleko.

Jaké máte oblíbené místo pro dovolenou?

Nemám oblíbené místo. Krásně je všude tam, kde jsem se správnými lidmi.

Jaká je vaše oblíbená kniha a jaký film můžete vidět pořád dokola. Co vás na nich baví?

Pro mě asi nejtěžší otázka. Knihy mě nikdy nebraly dost na to, abych našel oblíbenou a filmy zase až příliš na to, abych vybral jen jeden…

S jakou historickou osobností se toužíte setkat a proč?

Těžká otázka. Asi všechna setkání by vypadala dosti komicky. Konec konců, jak by třeba takový Caesar reagoval na týpka v košili a kalhotách, který se ho v té době ještě pěkných pár století neexistujícím jazykem zeptá: "Jak se dneska máš?"