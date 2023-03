Modernizace brněnské školky Radost v Líšni: rok v provizoriu o kilometry dál

Eliška Klazarová vodí svého malého syna každé ráno do líšeňské školy Radost v ulici Michalova. S manželem to mají po cestě do práce, starší syn navíc chodí do nedaleké základní školy. V novém školním roce se ale rodině ranní cesty zkomplikují. Školka Radost totiž bude nejspíš po celý školní rok zavřená kvůli rekonstrukci a přístavbě. Děti budou chodit do náhradních tříd v téměř dva kilometry vzdálené Orlovně a základní škole Holzova.

Už za rok a půl by měla budova školky na Michalově ulici vypadat takto. | Foto: Břetislav Štefan

Jelikož vodí své dva syny do škol pěšky, bude Eliška Klazarová vycházet až o půl hodiny dřív. „Budu muset staršího syna vodit dříve a nebo bude muset chodit sám. A pak s mladším synem do náhradní třídy ve škole Holzova na opačné straně Líšně," posteskla si matka. Na základní škole Holzova je navíc kratší provoz, než na jaký jsou rodiče zvyklí u školky Radost. Otevírá o půl hodiny později a zavírá o půl hodiny dříve. Vzhledem k přesunu z Michalovy ulice do náhradních prostor dojde ke snížení kapacity mateřské školy. „Z toho důvodu standardní zápis nových dětí pro příští školní rok pravděpodobně nebude," uvedla ředitelka mateřské školy Radost Iveta Zemánková. VIDEO: Gargamelova past nebo šmoulí jazyk. Nahlédněte do šmoulí vesnice v Brně Původně chtěla své dítko do Radosti zapsat například Markéta Tvardková. „Pokud nebude vypsaný zápis, podáme přihlášku i do jiných školek v okolí. To bychom stejně udělali i bez ohledu na rekonstrukci," vyjádřila se. Podle jejích slov by pro její rodinu přesun školky do náhradních tříd nebyl problém. Dalších padesát míst Možnost navštěvovat školku v Michalově ulici bude mít po opravách až padesát dalších dětí. Do té doby musí rodiče své děti zapisovat jinam. Podle starosty Břetislava Štefana se ale i přesto najde místo pro všechny tříleté líšeňské děti. „Neobávám se zásadního problému. Přetlak v Líšni momentálně není," sdělil Štefan. Celkem je momentálně ve školkách městské části asi dvě stě padesát pět míst. Plná kapacita je například v mateřské škole Hochmanova. Její ředitelka Blanka Fojtová očekává, že při květnovém zápisu bude kvůli omezenému provozu školky Radost o místa v Hochmanově vyšší zájem. „Budeme přijímat všechny spádové děti," řekla Fojtová. Loni se prý do školky hlásilo asi sto dětí, přijali z nich necelou třicítku. Většina ostatních se údajně dostala do jiných školek. Utržené sluchátko, aneb Cesta na Měsíc odstartovala v brněnské Hvězdárně Modernizaci a přístavbu mateřské školy schválili brněnští radní ve středu 8. března. Kvůli nárůstu cen ale požádalo městskou část o spolufinancování rekonstrukce. „Zastupitelé Líšně se mimořádně setkají 23. března, aby o spoluúčasti na výstavbě hlasovali," potvrdil Štefan. Teprve poté by město vypsalo výběrové řízení. Celková cena oprav školky sahá k bezmála sto milionům korun. Na městskou část je požadavek, aby zaplatila zhruba jednu desetinu. Město poskytne na opravu necelých dvaapadesát milionů korun. Zbytek by měly pokrýt předpokládané dotace. „Modernizace je nezbytná s ohledem na technický stav budovy, díky přístavbě pak dojde k navýšení kapacity školky. V rámci modernizace stávající trojtřídní budovy mateřské školy bude instalována vegetační střecha a rekonstruována kuchyně, která zajistí stravování pro oba objekty. Obě budovy budou propojeny zastřešeným chodníkem. Projekt zahrnuje také sadové úpravy, hřiště nebo zpevněné plochy," přiblížila brněnská primátorka Markéta Vaňková. Pokud se na líšeňském zastupitelstvu podaří projekt schválit, začne se se stavbou už o prázdninách. Hotovo by pak mělo být na konci příštího školního roku.

