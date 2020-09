Pravděpodobně vznikne ve Znojemské ulici. „Musíme držet krok s porodností. Předpokládáme, že nová školka bude mít kapacitu 250 dětí, vznikne tam deset tříd,“ přiblížil starosta Miroslav Novák.

Věří, že stavba začne do tří let. Kromě školky se zahradou má být v budoucnu na dvouhektarovém pozemku také volnočasové centrum. „Je to velký projekt, zřejmě si necháme vypracovat ještě další studii. Předpokládáme, že náklady budou zhruba 170 milionů korun bez daně,“ vyčíslil Novák.

Představitelé města si pravděpodobně vezmou úvěr. Potřebnou směnu pozemků vyjednali s Lesy České republiky.

Tamní mateřská škola už má nyní problémy uspokojit poptávku rodičů. „Domluvili jsme se se zřizovatelem a rozšířili kapacitu o jednu třídu se sedmnácti dětmi,“ zmínila ředitelka školy Helena Kloudová. V současné době zařízení navštěvuje 212 žáků v deseti třídách.