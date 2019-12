Kromě klasických atrakcí zaujmou pozornost poutače na speciální narozeninovou show. „Nechcete se podívat? Začíná to za pár minut v Divadle vědy, ale pokud poběžíte rychle, tak to možná ještě stihnete. Stojí to za to, ale je to až na druhé straně haly, tak si pospěšte,“ povzbuzuje mladá zaměstnankyně centra poblíž vstupu. Souboj s časem nakonec mnozí vyhrávají jen na poslední chvíli. Po průchodu do Divadla vědy se vyjevuje obraz místnosti nacpané lidmi k prasknutí. Předepsaná kapacita šestaosmdesát míst evidentně nestačí. Lidé stojí nebo sedí na schodech.

Po zavření dveří se vše ponořuje do tmy, konečně přicházejí účinkující v bílých pláštích. Ti se prezentují jako vědci pracující na výzkumu. „Objevili jsme novou planetu. Zjistili jsme o ní zajímavé poznatky, je zelená a plná lidí, musíme se tam vypravit,“ vysvětluje vesměs dětskému publiku jedna z prezentujících Daniela Marková. Diváky přitom zve na dobrodružnou výpravu při jejím objevování.

Videem se spojují s kosmonauty na jejich cestě a žádají obecenstvo o radu jak naložit s poškozením jejich rakety, která se planetě již měla přiblížit. „Můžeme buď díru v raketě zalepit nebo kosmonauty vystřelit a nechat je, ať případný zbytek trasy sami doletí,“ vysvětluje Marková. Publikum hlasuje navzdory jejím pochybnostem pro výstřel. Nakonec se vesmírní cestovatelé dostávají na pódium. „My toho o vás víme mnohem víc než vy o nás, pozorujeme vás už dva tisíce let, vítejte na planetě VIDA!“ sděluje jim Marková.

Lidé se rozcházejí k pestré škále atrakcí napříč vědními obory. Zvláště u 3G simulátoru je rozruch. „Musíte být vysoký minimálně sto čtyřicet centimetrů, aby to bylo bezpečné, jinak z toho vypadnete. Sundejte si bundu a všechny věci co by vám přitom mohly padat z kapes. Pokud by byl nějaký problém nebo se vám udělalo špatně, tak řekněte stop,“ vysvětluje obsluha přístroje simulujícího letecké přetížení. Ne každý tak má přístup. „To není fér,“ zlobí se jeden malý chlapec, který se na to evidentně těšil. „Já bych si netroufl, dělá se mi špatně jen když na to koukám,“ komentuje to jeden z přihlížejících.

Odvážnější zájemci se však nesměle seřazují do fronty. „Bál jsem se, ale byl to úžasný zážitek. Lidi by se neměli bát překonat strach, stojí to za to,“ sděluje Petr Dvořák. V centru přitom není poprvé. „Mám srovnání a myslím, že to tu je rok od roku lepší a lepší,“ uznává muž.

Daniela Horáková přijela kvůli centru do Brna s celou rodinou. „Hodně jsme o tom slyšeli a návštěvu jsme pořád odkládali. Jsem ráda, že jsme se sem konečně vypravili, děti se dobře baví a my s nimi,“ sděluje. „Nevím kdy se sem zase podíváme, přeci jen to máme trochu z ruky, ale určitě si někdy čas najdeme,“ sděluje spokojená návštěvnice. Její pozornost stejně jako mnohých dalších poutá digitální centrum. V temnotě mohou děti pohybem rukou rozjet hru efektů a světel. Další láká možnost vyzkoušet si natáčení zpravodajství. „Vítejte v České televizi u nejnovějších správ,“ směje se asi desetiletý chlapec před zeleným plátnem.

Všichni vypadají nadšeně s spokojeně a dávají tak lidem z centra VIDA naději, že díky jejich přízni tu budou moct oslavovat narozeniny i za dalších pět let.