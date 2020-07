Mendelbox, tedy prosklený infostánek, budou lidé potkávat na různých akcích v Brně. „Jde vlastně o kulisu, která nám pomůže s propagací nejen Mendela, ale i brněnské genetiky. Prosklený modul může být umístěný venku i vevnitř a budeme ho bezplatně půjčovat organizátorům různých akcí, na kterých pak bude k vidění,“ nastínil koordinátor projektu Mendel +2020 Jiří Dušek.

Výročí Mendela



V roce 2022 uplyne 200 let od narození G. J. Mendela.

Brno chystá k výročí velkou oslavu.

Mimo jiné na Mendlově náměstí odhalí vědcovu sochu a v opatství nový skleník.

V souvislosti s blížícím se výročím mají pořadatelé připravené i různé suvenýry. „Nejnovějším přírůstkem je speciální sada chemikálií pro děti, prostřednictvím kterých zviditelní DNA rostlin, třeba banánu nebo jahody. Zřejmě v září pak představíme i sadu pro zviditelnění lidské DNA,“ uvedl Dušek. Suvenýry budou k mání rovněž na různých propagačních akcích.

Oslavy dvou set let od Mendelova narození město připravuje s velkým předstihem. „Mendel je zřejmě nejslavnější osobností, která je úzce propojená s Brnem. Učí se o něm děti na celém světě, ovšem právě o spojení Mendela a Brna ví málokdo. Proto se připravujeme na oslavy předem, abychom na něj upozornili,“ vysvětlil brněnský radní Marek Fišer.

Zároveň prozradil, že Brno možná bude brzy mít díky Mendelovi další zápis v seznamu UNESCO. Dostat by se tam mohl Mendelův rukopis, uložený v brněnském Augustiniánském opatství. „Nyní již na ministerstvu kultury postupuje proces uznání rukopisu jako národní kulturní památky. Poté, co se jí stane, by se do dědictví UNESCO mohl dostat v roce 2022 nebo 2023,“ potvrdil Jakub Carda ze společnosti Společně, která s opatstvím úzce spolupracuje.